出生72小時內篩檢 年揪786名新生兒聽損

▲國健署副署長魏璽倫（中）指出，台灣新生兒出生後72小時內的聽力篩檢覆蓋率近期達98%，居全球前列。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

去年全台有13萬4082名新生兒接受聽力篩檢，篩檢率達98%，居全球前列，並發現786名聽力損失的兒童。不過醫師指出，目前健保僅補助雙側重度聽損的電子耳植入，單側重度聽損者尚未納入，仍有進步空間。

篩檢覆蓋率98% 全球名列前茅

國健署昨天透過記者會提醒，聽力是嬰幼兒語言與社交發展的基礎，若未及時發現問題，將影響深遠。樂樂就是最佳寫照，樂樂的媽媽分享，樂樂出生後未通過聽力篩檢，她上網翻遍相關資料，確診時，腦中仍一片空白，所幸有國內完善的醫療和社會資源幫助，樂樂2個月大的時候就配戴合適的輔具，她也鼓勵家長們配合篩檢，即使確診也不用擔心，現在1歲8個月的樂樂對聲音反應良好，語言發展沒有落後。

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國健署副署長魏璽倫指出，全球僅有不到1/5的國家能實施如台灣的篩檢政策，目前全台259家醫院都能篩檢、確診後可轉介64家醫院。

台大醫院耳鼻喉科醫師吳振吉提到，目前對於輕中度聽損，政府提供助聽器補助，而超過90分貝的雙側重度聽損則補助電子耳，但單側重度聽損則尚未納入健保，自費裝置電子耳約需60至100萬元，經濟困難家庭恐無法負擔。

專家籲納病毒、基因檢測

吳振吉表示，新生兒感染巨細胞病毒可能導致延遲性聽損，及早治療可降低聽損風險，此外約6成聽損與基因有關，且影響電子耳植入效果，建議未來可評估效益，考慮將巨細胞病毒及基因檢測納入健保。

健保署長石崇良表示，目前健保已給付18歲以下雙側重度聽損者的電子耳，支出約2.64億元，今年有收到台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會來函建議放寬人工電子耳手術適應症，但因資料不齊尚待學會回覆，對於納入健保或擴大補助範圍，都會依醫療科技評估等程序進入審查。

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