秋冬易多愁善感？ 恐季節性憂鬱症作祟

▲日照時間減少、活動受限和社交活動減少，是3個常被認為產生季節性憂鬱的原因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳紹祖

許久未見的小英（化名）前來門診，她表示，最近又陷入情緒低落、沒有活力的狀況，這與過去3年發生的情況相似。

她的主要症狀包括過度疲勞和起床困難（每晚睡10-11小時）、食慾增加、過去1個多月體重增加5公斤、工作時難以集中注意力、社交退縮和日常活動的興趣下降，常常有煩躁與絕望的感覺。她表示，第1次出現這種情形是在北部唸大學時，之後每年進入秋天後，就會出現這種狀況。

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1984年，美國國立精神衛生研究所（NIMH）的精神科醫師Norman E. Rosenthal（諾曼．羅森塔）博士及其團隊首次正式描述「季節性情感障礙」（Seasonal Affective Disorder，SAD），因為以秋冬的憂鬱為主，也稱為「季節性憂鬱症」。

他們的研究源自於Rosenthal博士自身的經歷，他注意到自己從南非搬到美國後，在冬天會感到情緒低落。經過研究，發表了一篇開創性的論文，描述了SAD的症狀和特徵，也帶動後續對治療的研究。

日照少、活動受限等因素影響

日照時間減少、活動受限和社交活動減少，是3個常被認為產生季節性憂鬱的原因。非憂鬱症受試者在日照變短時，大腦血清素運輸蛋白結合率變高和電位變化上升，季節性憂鬱症病患可能正是缺乏這種彈性調節能力，所以在特定季節出現憂鬱症狀。

季節性憂鬱的藥物治療分為2種，短期治療僅在症狀出現的季節使用藥物，通常為3-5個月；長期預防則是全年使用藥物，但在高風險季節增加劑量；照光治療也是常見的治療方式，使用特製光源照射後，改善情緒。

在行為上，患者也應該特別避免因為較為低落的動力而減少運動量和社交活動，應該讓周圍朋友知道自己的狀態，刻意前來邀約一起運動或聊天逛街，免得自己獨處時間過長，習慣自己的社交退縮。

並非所有人都會像小英一樣，心情都會受到季節變化影響到疾病的程度，憂鬱的嚴重程度因人而異，但秋冬負面情緒發生機會可能還是比夏季高。

及時尋求專業醫療協助

保持健康的生活方式和積極的心態是很重要的預防措施。如果發現自己有持續的憂鬱症狀，建議及時尋求專業醫療協助。醫師會根據個人情況，提供合適的治療方案，包括藥物治療、照光和心理諮商等。

（作者為慈濟大學醫學系副教授、花蓮慈濟醫院成癮精神科主任）

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