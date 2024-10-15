意識混亂？僵硬手抖？ 巴金森失智症治療因「病」制宜

▲家屬詳實記錄患者的病況，甚至錄影，都有助於醫師診治參考；示意圖。（照片來源：shutterstcok）

文／羅彥宇

今年80歲的阿美阿姨與我結識超過10年，最初女兒帶來看診的時候，主要的問題是手抖與步態不穩。當時巴金森氏症的診斷的條件很明確，而且使用左多巴的藥物很有效，所以幾乎都是拿3個月1次的慢性病連續處方箋。但是最近3年來，狀況頻繁，除了跌倒、焦慮、半夜吼叫，更明顯的是講話文不對題，記憶力減退，有時候一天下來，會有2-3次大當機，眼睛閉著，進入夢境一般。因應這幾年的變化，我們幾乎每個月調整藥物。

阿姨的女兒（賴大姐）仔細地記載阿美阿姨的病情，每回都會給我出「難題」。

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●第1題：「媽媽每到下午時，會抖得厲害，甚至有點氣喘」。賴大姐很肯定地講出時間點，但是明明眼前的阿姨就狀況還蠻好的。我起初以為是左多巴藥量不足，但是加量後反而惡化，所以建議賴大姐以後把那個「抖」用手機拍下來。結果我看到的抖，是肩膀與上肢扭動，反倒像是藥物過量造成的異動症。我們加了一些血清素的藥物抗焦慮之外，也減低左多巴的刺激，2週後就改善了。

●第2題：「媽媽會閉著眼睛呻吟，很像睡覺時做夢，手腳動作很多，有時還會哭泣，過沒多久，她張開眼睛後就好了」

這次賴大姐也拍了好幾段影片給我參考，確實像是睡眠障礙的一種，但是這時候的藥物已經很複雜，我不敢再多給什麼鎮靜安眠藥，反而去找看看有沒有可能是尿道感染造成的譫妄，並且以減藥為原則。

過了2週，當機次數是下降了，但是2個月後第3題接著來。

●第3題：「開始又有點僵硬起來，行動和講話都不順，容易嗆咳」。

這時候的左多巴藥物又顯不足，所以我們就微微地在每次的使用加上半顆。看到賴大姐的筆記，非常敬佩她的用心，不只照顧了母親，也等於在幫我上課，我的醫學知識基礎是從聽講、閱讀、然後再經由臨床經驗得來，其中病人給我的回饋最真實，也最受用。

家屬詳實記錄病況 有助診治參考

巴金森氏症是腦部特定的細胞萎縮，不僅是多巴胺、血清素、正腎上腺素多重神經傳導物質分泌不足，也是大腦緩衝調節機制的下降，導致正常治療區間越來越窄，藥物容易過量與不足。最好的處方，通常來自病患、家屬、醫生3方的溝通，沒有固定治療公式可以套用。

（作者為台東聖母醫院神經內科醫師）

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