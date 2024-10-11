自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

重陽敬老活力久久 養生藥膳幫長輩補元氣

2024/10/11 05:30

▲圖1：栗子山藥養生粥。（照片提供／王儀絜）

▲圖1：栗子山藥養生粥。（照片提供／王儀絜）

文／王儀絜

今天是重陽節（農曆9月9日），敬老的相關話題也常被討論。其實，每個人都會老，但如何讓自己看起來老當益壯而不是老態龍鍾，最重要的是調整心態，保持舒心樂觀，面對每一天生活很重要。

調整心態 舒心樂活每一天

日常記得要活動、累了起身或原地做伸展，放假外出走走曬太陽，飲食要均衡營養且避免不正確的節食或減餐，才能有好體力，而當面對心情壓力無法調適時要勇於開口說，定期成人健檢也別忘，有了好體力跟心情，才能樂活不顯老。

日常要多動 定期成人健檢

分享兩道可以補充活力的簡單藥食膳：

◎栗子山藥養生粥（圖1）

●藥食材：山藥、枸杞、栗子、毛豆、黑木耳、吻仔魚、白米、糙米、鹽。

●步驟：

1.將上述藥食材洗淨，黑木耳切適中。

2.白米跟糙米洗淨後，將步驟1.的藥食材、白米和糙米放入電鍋內鍋，加入適量水（米：水比例約為1：6 ），外鍋1.5杯水，按下開關燉煮。

3.待開關跳起，再燜10分鐘，起鍋前加入少量鹽調味即可。

●功效：

「山藥」性味甘平，可滋養強壯。

「枸杞」性味甘平，可清肝明目、益氣潤肺。

「栗子」性味鹹溫，可厚腸胃、補腎氣。

「毛豆」含蛋白質、維生素A、E。

「黑木耳」含蛋白質、維生素B2、C、鐵。

「魩仔魚」含鈣質、蛋白質。

「糙米」含維生素B、E、K、膳食纖維。

●小叮嚀：白米與糙米的用量比例為1：1；素食者可用豆腐或海帶芽取代魩仔魚。

◎羊奶頭黑豆豬尾巴湯（圖2）

●藥食材：羊奶頭、黑豆、茉莉花、玉米筍、豬尾巴、番茄、嫩薑、米酒、鹽。

●步驟：

1.將藥食材洗淨，豬尾巴過水汆燙，備用。

2.將步驟1洗淨的藥食材放入電鍋內鍋中，加入適量的水及米酒，外鍋加入兩杯水，按下開關，蒸至開關跳起後，再燜10-15分鐘，最後，加入少量鹽調味，即可起鍋盛碗。

●功效：

「羊奶頭」性味甘澀平，可清熱利濕、強筋健骨。

「茉莉花」性味溫，味辛香甘，可理氣和中，開鬱辟穢。

「黑豆」性味甘寒，可利水下氣、鎮心明目。

「生薑」性味辛溫，可除濕、溫胃。

「玉米筍」含有維生素A、C、類胡蘿蔔素。

「番茄」有茄紅素、β-胡蘿蔔素、維生素B、C。

「豬尾巴」富含蛋白質、膠質。

●小叮嚀：素食者可用杏鮑菇取代豬尾巴。（作者為台中市李德茂中醫診所藥師）

▲圖2：羊奶頭黑豆豬尾巴湯。（照片提供／王儀絜）

▲圖2：羊奶頭黑豆豬尾巴湯。（照片提供／王儀絜）

更多專家解析專欄 〉更多相關文章 〉

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中