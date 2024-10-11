重陽敬老活力久久 養生藥膳幫長輩補元氣

▲圖1：栗子山藥養生粥。（照片提供／王儀絜）

文／王儀絜

今天是重陽節（農曆9月9日），敬老的相關話題也常被討論。其實，每個人都會老，但如何讓自己看起來老當益壯而不是老態龍鍾，最重要的是調整心態，保持舒心樂觀，面對每一天生活很重要。

調整心態 舒心樂活每一天

日常記得要活動、累了起身或原地做伸展，放假外出走走曬太陽，飲食要均衡營養且避免不正確的節食或減餐，才能有好體力，而當面對心情壓力無法調適時要勇於開口說，定期成人健檢也別忘，有了好體力跟心情，才能樂活不顯老。

請繼續往下閱讀...

日常要多動 定期成人健檢

分享兩道可以補充活力的簡單藥食膳：

◎栗子山藥養生粥（圖1）

●藥食材：山藥、枸杞、栗子、毛豆、黑木耳、吻仔魚、白米、糙米、鹽。

●步驟：

1.將上述藥食材洗淨，黑木耳切適中。

2.白米跟糙米洗淨後，將步驟1.的藥食材、白米和糙米放入電鍋內鍋，加入適量水（米：水比例約為1：6 ），外鍋1.5杯水，按下開關燉煮。

3.待開關跳起，再燜10分鐘，起鍋前加入少量鹽調味即可。

●功效：

「山藥」性味甘平，可滋養強壯。

「枸杞」性味甘平，可清肝明目、益氣潤肺。

「栗子」性味鹹溫，可厚腸胃、補腎氣。

「毛豆」含蛋白質、維生素A、E。

「黑木耳」含蛋白質、維生素B2、C、鐵。

「魩仔魚」含鈣質、蛋白質。

「糙米」含維生素B、E、K、膳食纖維。

●小叮嚀：白米與糙米的用量比例為1：1；素食者可用豆腐或海帶芽取代魩仔魚。

◎羊奶頭黑豆豬尾巴湯（圖2）

●藥食材：羊奶頭、黑豆、茉莉花、玉米筍、豬尾巴、番茄、嫩薑、米酒、鹽。

●步驟：

1.將藥食材洗淨，豬尾巴過水汆燙，備用。

2.將步驟1洗淨的藥食材放入電鍋內鍋中，加入適量的水及米酒，外鍋加入兩杯水，按下開關，蒸至開關跳起後，再燜10-15分鐘，最後，加入少量鹽調味，即可起鍋盛碗。

●功效：

「羊奶頭」性味甘澀平，可清熱利濕、強筋健骨。

「茉莉花」性味溫，味辛香甘，可理氣和中，開鬱辟穢。

「黑豆」性味甘寒，可利水下氣、鎮心明目。

「生薑」性味辛溫，可除濕、溫胃。

「玉米筍」含有維生素A、C、類胡蘿蔔素。

「番茄」有茄紅素、β-胡蘿蔔素、維生素B、C。

「豬尾巴」富含蛋白質、膠質。

●小叮嚀：素食者可用杏鮑菇取代豬尾巴。（作者為台中市李德茂中醫診所藥師）

▲圖2：羊奶頭黑豆豬尾巴湯。（照片提供／王儀絜）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法