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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

善用藥食膳抗暑 拒絕暑熱擾身心

2024/08/15 05:30

▲圖1：參鬚蓮藕豬心湯。（照片提供／王儀絜）

▲圖1：參鬚蓮藕豬心湯。（照片提供／王儀絜）

文／王儀絜

夏季需留意暑熱對於身體的影響，除了常見的中暑及腸胃問題，皮膚也容易出現疹子或紅癢的症狀；而心情則易感到煩躁，甚至會影響夜間睡眠品質。

日常要留意如身體是否適應環境溫度的改變（如進出有空調的場所），沐浴時要避免偏高的水溫，飲食儘量選擇清淡好消化的料理，自我照護做好了，才能舒心過一夏。

分享兩道抗暑舒心藥食膳

◎參鬚蓮藕豬心湯（圖1）：

●藥食材：人參鬚、新鮮蓮藕、枸杞、豬心、米酒、鹽。

●步驟：

1.藥食材洗淨，蓮藕去皮切薄片；豬心切厚片，將其稍微過水汆燙後，備用。

2.將步驟1洗淨的人參鬚、蓮藕片放入電鍋內鍋中，加入適量的水及米酒，外鍋加入兩杯水，按下開關，蒸至開關跳起後，備用。

3.接著將步驟1的枸杞跟豬心切片小心放入步驟2的藥膳湯中，外鍋加入1杯水，再次按下開關，蒸至開關跳起，加入少量鹽，即可起鍋盛碗。

●功效：

「人參鬚」性味甘微苦平，可補元氣、除煩渴。

「蓮藕」性味甘平澀，可清熱除煩、安神益胃。

「枸杞」性味甘平，可滋補肝腎、益精明目。

「豬心」含蛋白質、維生素B、C。

●小叮嚀：雖古籍有記載「以形補形」的養生概念，但現代人的營養來源較不缺乏，建議還是要因人因時適量攝取，為飲食保健的重要原則，茹素者可改用杏鮑菇取代；蓮藕若非產季，可用乾燥藥材蓮藕取代。

◎山藥仙草果凍（圖2）：

●藥食材：新鮮山藥、仙草乾、茯苓、葡萄、冰糖、吉利丁。

●步驟：

1.藥食材洗淨，將仙草乾、茯苓裝入過濾袋；新鮮山藥去皮，切小塊、葡萄去皮，備用。

2.將步驟1包有藥材的過濾袋放入鍋中，加入適量水，再放入步驟1的新鮮山藥及葡萄，即可開火，大火煮滾轉小火，續煮20分鐘，小心將含有藥材的過濾袋取出，最後加入適量冰糖攪拌後關火。

3.將吉利丁先倒入小容器，用少量冷開水攪拌均勻後，將其緩緩倒入步驟2溫度已稍降的藥膳茶飲中，再次慢慢攪拌均勻。

4.裝入適當容器，待稍涼即可放入冷藏，果凍成形即可食用。

●功效：

「山藥」性味甘平，可補脾養胃，生津益肺。

「茯苓」性味甘淡平，可利水滲濕、寧心安神。

「仙草」性味甘淡涼，可清暑解熱。

「葡萄」含植化素、維生素A、E。

●小叮嚀：吉利丁跟藥膳茶建議量比例約（1：40）；若排便偏硬者，可改用蜂蜜調味；水果部分則可以依季節調整。

（作者為台中市李德茂中醫診所藥師）

▲圖2：山藥仙草果凍。（照片提供／王儀絜）

▲圖2：山藥仙草果凍。（照片提供／王儀絜）

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