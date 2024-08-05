4成失智症可預防 改變生活習慣不嫌晚

▲麥得飲食被公認是防範失智的飲食首選。（照片提供／柯俊銘）

文／柯俊銘

▲維持健康生活型態，有助預防失智；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／柯俊銘）

高齡社會來臨，如何防範失智是很多人關心的課題。知名醫學期刊《刺胳針》（Lancet）委員會先前報告指出，40%的失智症可預防，關鍵在於改變生活習慣，降低已知危險因子的影響。

▲擔任志工可增加社交互動，大腦也因刺激得以保持活躍；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／柯俊銘）

◎專家建議防失智，可以這樣做：

▲玩數獨等益智遊戲可活化大腦，延緩衰退；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／柯俊銘）

規律運動幫助神經生長

●勤作運動：規律進行體能鍛鍊可提高腦組織氧氣與養分供給，促進腦衍生神經滋長因子分泌，幫助神經生長。

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●廣泛學習：透過操作新技能，可強化腦部連結網路傳導功能，讓腦細胞更加活躍。

●遠離菸酒：香菸中的尼古丁對於理解、專注等認知功能會帶來傷害。而長期大量飲酒恐導致額葉萎縮，造成記憶缺損。

●顧好心臟：患有心血管疾病或中風會提高失智風險。平時需控制好血壓、血糖與血脂，避免肥胖。

●保護頭殼：一旦發生腦外傷，腦內可能持續發炎，蛋白堆積引發失智。工作、運動或駕車應遵照規定繫安全帶和戴安全帽。

●注意飲食：儘量採麥得飲食，多吃全穀類、深色蔬菜、堅果、豆類和海魚等，少碰紅肉、奶油、甜點和炸物。

●睡眠充足：睡眠有助大腦清除代謝產生的廢棄物。不要熬夜，有失眠問題及早就醫。

●懂得放鬆：壓力持續過大，體內累積可體松等荷爾蒙，有害腦部灰質。學習管理情緒，找到個人能紓壓的方式。

●建立關係：孤單寂寞會增加腦部發炎反應。透過參與社團、擔任志工或網路聯誼等方式，讓自己保持社交互動。

增加社交互動多動腦

●多動腦筋：積極從事益智活動，例如閱讀、聽演講或逛博物館。另外，下棋、打電動或玩桌遊、數獨與拼圖也不錯。

●維護聽力：少了聲音刺激，大腦活躍程度跟著降低，智力衰退速度加快。保護耳朵，免受高噪音，失聰應配戴助聽器。

●小心空污：暴露於空污環境和神經退化疾病發生有密切關聯。家中可使用空氣清淨器，外出最好戴口罩。

想要遠離失智，只要願意力行上述建議，永遠不嫌晚。

（作者為公職臨床心理師）

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