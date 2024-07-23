腦血管類澱粉蛋白堆積 易造成腦出血

▲出血性中風之後的復健不可少，也要好好控制「三高」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

▲腦部電腦斷層顯示，李媽媽的左側枕葉腦出血（白色塊狀），並不同於常見的高血壓腦出血位置。（照片提供／羅彥宇）

78歲的李媽媽是退休會計，茹素多年，不菸不酒，甚至連高血壓都沒有。不料2年前突然頭痛，並且出現語言障礙以及右側肢體無力，送醫後，電腦斷層顯示是腦出血，之後就照著腦中風的標準治療。李媽媽的女兒在陪伴的過程中發現，雖然她的肢體和語言都進步了，但是情緒管理和記憶認知能力卻明顯下降，因此來到記憶門診諮詢。

李小姐對我說：「媽媽的行動能力其實不差，但是整個反應與個性就是跟以前不一樣，而且我覺得很奇怪，她的血壓明明都不高，為什麼會腦出血呢？」我追問了頭部外傷、抗凝血用藥、以及腦血管瘤檢查的結果，全都沒有發現異狀。然而當我仔細推敲李媽媽的電腦斷層時注意到，她腦出血的位置是偏向枕葉，而且是屬於大葉型出血，也就是一整塊的皮質區出血，並不像是常見的高血壓腦出血。

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我對李小姐說：「的確是有一種腦部類澱粉血管病變，不僅會引起腦出血，也和認知退化或是失智症有關。」李小姐說：「我是有聽過類澱粉蛋白跟阿茲海默症有關，但是腦血管跟這個有什麼關聯嗎？」我告訴她：「類澱粉蛋白就是個不正常的蛋白，正常的大腦能夠透過循環將它代謝，但是一旦產生過多或是出現代謝障礙，它就堆積在腦血管，破壞正常血管結構，造成易出血的大腦。」

腦部類澱粉血管病變並不常見，臨床診斷可以參考腦部核磁共振上微量出血的特點，但若要確定診斷則要病理切片，這在一般的狀況並不可行，而且也沒有治療的方式。

控制三高 勿吃抗凝血性質藥物

我告訴李小姐，其實目前我們能做的就是監測「三高」問題，將血壓、血糖、血脂控制好，非必要時，不要吃可能有抗血小板或抗凝血性質的藥物，例如阿斯匹靈或銀杏。

我跟李媽媽話家常時，並不覺得她有太嚴重的認知障礙，但仍然建議安排完整的神經心理衡鑑，為未來可能的退化建立基準線，心中當然也期待新的治療很快就能出現。

失智症的醫學日新月異，但不見得什麼都能治療，漫無目的或道聽塗說的治療反而可能弄巧成拙。

（作者為台東聖母醫院神經內科醫師）

醫學新知

腦部類澱粉血管病變（cerebral amyloid angiopathy，CAA）是1種因為類澱粉物質沉積在大腦動脈所造成的病變。盛行率與年齡有關，60歲以下相當罕見，而超過85歲的老年人約為12%。

血管壁會隨著疾病嚴重度增加而增厚，逐漸造成腦血管的管徑狹窄、阻塞或出現裂縫。這種病理變化，容易造成腦葉出血，間接導致認知功能退化或失智症。目前診斷可參考腦部核磁共振影像特徵，而治療方面則尚無定論。

﹙文／羅彥宇﹚

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