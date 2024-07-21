肩膀反覆疼痛 旋轉肌袖斷裂作祟

▲患者因肩膀痛就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／王大翊）

文／王大翊

65歲許先生（化名）曾經因跌倒傷到肩膀，但當時並未就醫，只有擦藥和貼痠痛藥布。近1年來他經常感到肩膀反覆疼痛，休養一陣子覺得好轉便以為沒事。但最近無論怎麼休息，肩膀疼痛依舊，睡也睡不好，赴醫檢查發現是旋轉肌袖斷裂，由於斷裂處不到1平方公分，尚不需進行手術，透過藥物和復健治療，許先生的疼痛情形漸漸好轉，夜裡不再痛到失眠。

肩膀是人體活動度最高的關節，容易因過度使用造成摩擦受損，進而使肌腱斷裂。造成旋轉肌袖斷裂的原因包括年齡增長、跌倒或肩膀直接撞擊、過度使用、久坐使用電腦造成圓肩、肩膀肌力不足、家族史等，若沒有積極處理，很可能使肩膀無法正常活動。

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假如出現旋轉肌袖斷裂，當手臂抬高60-120度時，就會感到隱隱作痛。其疼痛症狀包括手臂高舉過頭時，肩膀三角肌感到疼痛，晚上睡覺時患側肩膀會出現疼痛、腫脹、無力感，甚至痛到失眠，或是手臂側舉時，會突然疼痛無力，無法舉高。

症狀類似五十肩 常被混淆

通常到了一定年紀，都會出現旋轉肌袖斷裂的問題，若斷裂處不到1平方公分、患側手臂仍可以高舉貼到耳朵、疼痛可以緩解，則不需接受手術，進行保守治療即可。除非斷裂處超過1公分，疼痛無法緩解，才會綜合評估患者的年紀、工作型態、破裂的大小、關節和肌腱是否退化等因素，進一步考慮透過關節鏡手術治療。

透過影像學檢查 確認病灶

由於旋轉肌袖斷裂與五十肩的症狀類似，都會使肩膀疼痛，很多事無法獨立完成，經常被混淆。兩者的區分方式為五十肩的患者，在他人的幫忙下無法抬高患側手，而旋轉肌袖斷裂的患者在他人的幫忙下可以把手抬高，通常會透過影像學檢查確認病灶，確認患者的肩膀疼痛的原因。

造成肩膀疼痛的原因相當多，若沒有在第一時間診斷、治療，恐隨著時間推移而造成更嚴重的傷害，屆時必須付出更大的心力處理疼痛問題。因此，若出現肩膀疼痛的問題，建議立即赴醫檢查，早期發現、早期治療，才不致影響生活品質。

（作者為西園醫院骨科關節中心主任）

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