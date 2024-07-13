血糖恐飆升 4大地雷餐點請節制

▲鐵板牛排容易造成餐後血糖高且不易下降，長時間處於高血糖狀態。（照片提供／倪曼婷）

文／倪曼婷

連續血糖監測系統是將監測血糖的儀器直接安裝於手臂或腹部之上，並能持續地觀測24小時的血糖變化，直接於手機當中讓血糖以線型呈現，比起過去僅能單一時間點的量測指尖血，連續地血糖監測能更深入了解自己血糖波動。

◎臨床上常見易造成血糖波動的餐點：

●鐵板牛排

鐵板牛排以牛排加上鐵板麵的組合為主，並淋上醬料或再搭配濃湯一起食用，整餐下來蔬菜量少、油脂含量高，且部分市售的蘑菇和黑胡椒醬料中，又有額外添加的砂糖，容易造成餐後血糖高且不易下降、長時間的處於高血糖狀態。

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●炒飯、炒麵

炒飯及炒麵是以大量全榖雜糧類（即富含碳水化合物）的食物來取得飽足感，一份普通炒飯約有1.5碗飯的份量，再加上需要加入油脂進去拌炒，因此容易造成血糖波動較大。

●潤餅

潤餅皮看似份量不大，對血糖波動影響力較小，但部分潤餅當中，包有麵條及花生粉，進而使血糖短時間大幅上升，造成血糖控制不佳，建議欲做血糖控制的民眾可於點餐時，主動告知店家不需要額外加花生粉，以幫助血糖控制。

●紅燒牛肉麵

紅燒牛肉麵湯頭的調味較多，也有部分湯頭會添加冰糖用以調整口味，加上吃麵時，通常較少搭配足量青菜，其實不知不覺成了容易被忽略的隱形地雷。

份量要控制 搭配足夠青菜

從以上4樣食物不難發現，容易影響血糖波動、造成血糖上升的食物，不外乎為高碳水化合物搭配高油脂組合，進而讓血糖上升幅度高且不易下降，一天下來長時間都維持在高血糖狀態，久而久之血糖自然控制不佳，但每種食物對每個人的血糖影響力且店家製備流程並不相同，以上為經驗性分享，僅供參考。

建議民眾於用餐時，須特別注重均衡飲食，做好份量控制，並搭配足夠的青菜，以同時幫助血糖與體重的控制。

（作者為營養師）

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