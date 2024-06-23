吃腦補腦？ 膽固醇超標反易中風

▲現代人生活壓力大，易出現健忘、分心與昏昏欲睡等情形；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／柯俊銘）

文／柯俊銘

過去普遍有「吃腦補腦」的觀念，比方說吃魚頭或豬腦，此舉會造成攝取過多飽和脂肪，體內膽固醇超標，反提高中風風險。想要真正補腦，科學實證推薦的食物如下：

●海魚：像鮭魚、鯖魚與秋刀魚的脂肪富含Omega-3，能降低腦部發炎，增加血液循環至腦部的流量，進而活化大腦。

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●蔬菜：菠菜、地瓜葉、花椰菜和菌菇都不錯，當中的植物化學物質可保護神經，減緩認知衰退。

▲綠花椰菜富含維生素K、葉酸、β胡蘿蔔素等成分，能為大腦增添活力。（照片提供／柯俊銘）

●豆類：含植物性蛋白質，可提供色胺酸合成神經傳導物質，並提高大腦分泌胰島素的敏感度，讓腦細胞能正常運作。

●蛋：特別是蛋黃，含膽鹼、色胺酸等營養素，是製造乙醯膽鹼、血清素等神經傳導物的原料，有助維護大腦機能。

●水果：可多吃莓果、柑橘類、奇異果、香蕉與蘋果，內含多酚等抗氧化物，有利大腦細胞抵抗危害。

堅果保健腦神經 全穀類降低腦霧

●堅果：核桃、杏仁與南瓜子等含有Omega-3、維生素E、硒和礦物質硼，可延緩腦細胞老化，改善記憶力。

▲堅果富含卵磷脂，對腦神經具保健作用。（照片提供／柯俊銘）

●全穀類：燕麥、地瓜與糙米等含有維生素B群、維生素E、菸鹼酸與葉酸，可安定神經，降低腦霧發生機率。

●乳製品：牛奶富含色胺酸，有助大腦思緒靈活。添加益生菌製成的優格、優酪乳則對被稱為「第二大腦」的腸道健康有益。

●綠茶和咖啡：當中的咖啡因能提神，強化專注與記憶力。綠茶含有的類黃酮成分還能保護腦細胞，但飲用需適量且無糖為佳。

▲研究證實，常喝茶除可提神醒腦，也能減緩認知能力下降。（照片提供／柯俊銘）

●咖哩：主要成分薑黃素具抗發炎和抗氧化特性，其能清除澱粉樣蛋白斑塊，對抗大腦衰老，預防失智。

▲咖哩當中的薑黃可促進腦源性神經營養因子，預防失智。（照片提供／柯俊銘）

薑黃、黑巧克力防失智 腦力全開

●黑巧克力：製作原料可可內含黃酮醇等抗氧化劑，能促進大腦血液流動，使其獲得充分氧氣與養分，提升腦力。

▲黑巧克力中的可可黃烷醇可增加腦部血液循環，活化腦細胞。（照片提供／柯俊銘）

●特定油脂：橄欖油、酪梨油與苦茶油等富含單元不飽和脂肪，有助血管暢通、建構大腦髓鞘與維護細胞膜，提高學習力。

平時有健忘、易分心或總是精神不濟等情形嗎？是否覺得腦筋越來越不靈光？選對食物，將有助於腦力全開。

（作者為公職臨床心理師）

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