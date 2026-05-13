健康網》NBA出櫃球星柯林斯腦瘤逝 發生8症狀要注意

NBA首位公開出櫃的球員柯林斯腦瘤病逝。（美聯社）

〔健康頻道／綜合報導〕NBA首位公開出櫃的球員柯林斯（Jason Collins），他的家人週二（12日）宣布，柯林斯罹患侵襲性腦瘤，在抗病8個月後去世，享年47歲。包含香港樂團「草蜢」的蔡一傑在內，不少名人曾受腦瘤所苦。

美聯社報導，柯林斯打了13年NBA，在2013年公開出櫃，成為首位出櫃的NBA球員。然柯林斯曾被診斷罹患第4期膠質母細胞瘤；並且柯林斯在近期的綠色體育聯盟峰會獲獎，卻因病重由家人代表領獎。他的家人透過NBA發表聲明：「我們感謝過去8個月以來湧入的愛與祈禱，也感謝醫師和護理師給予傑森卓越的醫療照護。我們的家人會深深想念他。」。

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根據三軍總醫院網站，醫師任益民指出，多形性膠質母細胞瘤（glioblastoma multiforme）是大腦最常見的惡性腫瘤，也是不折不扣的腦癌，如僅使用手術治療，中期存活僅有3-4個月；加上手術後放射治療，可延長至10個月；加手術後放療及BCNU，可將中期存活再延長一點至一年，近年來有口服化療藥Temodal，根據2005年新英格蘭雜誌的報導，兩年的存活率可從10%提升到27%，明顯改善了病人的存活率。

另一方面，三軍總醫院表示，造成腦瘤原因不明，一般並無法解釋為什麼病人得腦瘤。腦瘤是不會傳染的。雖然可以發生在任何年齡，但研究顯示最常發生在兩個年齡層：3到12歲之間，以及40到70歲之間。腦瘤常發生的症狀包括：

1. 頭痛（早晨特別痛）

2. 走路不協調

3. 抽慉

4. 眼球運動不正常或視力改變

5. 噁心、嘔吐

6. 記憶力或人格改變

7. 手、腳無力或感覺尚失

8. 說話能力改變

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