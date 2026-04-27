健康網》頭暈竟是腦瘤警訊！ 草蜢蔡一傑撿回一命 醫揭最凶腦癌真相





香港樂團「草蜢」成員蔡一傑在腦瘤手術後1年不到回歸舞台。香港港安醫院衛教資料指出，幸好不是最凶猛的膠質細胞瘤惡性腫瘤。（取自蔡一傑臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕香港樂團「草蜢」成員蔡一傑在腦瘤手術後1年半，依然是蹦蹦跳跳那隻「蚱蜢」，他昨（26）日在演唱會重提往事，回憶抗癌日子、感慨萬千，幸好及早發現、治療，且未染上最凶猛的膠質母細胞瘤。

根據香港港安醫院衛教資料指出，在腦瘤中，若得到膠質母細胞瘤最為凶猛，皆因腫瘤生長速度極快，而且可發生在腦部任何位置，包括脊髓神經線內，如不及時發現就醫，患者可在6個月或更短時間內死亡。

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香港港安醫院表示，成年人患腦癌有近5成機率是膠質母細胞瘤。膠質母細胞瘤可分為原發性及繼發性，治療前景較差的原發性膠質母細胞瘤卻又較常見，高危發病年齡介乎45-65歲之間。

蔡一傑在2024年底工作時，突然頭暈加劇，就醫後發現病灶，一週後開刀，術後又被醫師告知有擴散跡象，但他沒有喪志，持續打起精神抗癌，在1年後重回舞台，體型再瘦9公斤。

蔡一傑回憶，自己在2年前工作時感到頭暈不適，前往醫院檢查竟揪出腦部有7公分腫瘤，他在診間聽醫師說自己的腫瘤可能是惡性的，頓時五雷轟頂，經過1週後，勇敢面對、剃光頭髮，進行開腦手術，留下倒U型的刀疤。

腦瘤中大魔王 長得快又易誤判

膠質母細胞瘤的症狀，要視乎腫瘤生長在腦部哪個位置、生長速度及大小。當腫瘤變大得很快，患者可出現劇烈頭痛、噁心或嘔吐，當大到壓著視神經會令人視力模糊不清。而這些較先出現的症狀也常容易被誤會為中風徵兆。

根據台北榮總衛教資料指出，手術治療通常是腦瘤主要方法，然而有一些腫瘤是沒辦法完全移除，也要在不傷害到重要腦組織下儘可能地去移除腫瘤。部分的移除可幫助減緩症狀及減低腦內壓力和減少腫瘤的數量，剩餘的腫瘤可用放射線及化學藥劑治療。某些腫瘤是無法被移除的，這樣的個案，醫師只能夠做切片，取下一小塊的腫瘤組織，經由病理學醫師在顯微鏡底下去檢查及診斷是何種型態的細胞，這可幫助醫師決定使用何種治療方式。

至於惡性腫瘤，膠質細胞瘤、囊狀膠質細胞瘤等要在不損及正常功能範圍內儘量做腫瘤全切除。北榮認為，病人年紀、術前病人評估、癌症或慢性病患者體力（Karnofsky指數）、腫瘤殘餘體積等，影響惡性膠質細胞瘤治療成效之主要因素。

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