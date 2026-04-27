北、桃有RSV疫苗補助 新北卻沒有 新北議員轟政策不及格

國民黨新北市議員陳偉杰（左）說，不少新北孕婦考慮為施打RSV疫苗，將戶籍遷往台北或桃園，他籲新北市府比照鄰近縣市給予補助。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕國民黨新北市議員陳偉杰指出，不少新北孕婦考慮為了施打「呼吸道融合病毒（RSV）疫苗」將戶籍遷往台北或桃園，近期在社群網路上引發熱議，他呼籲新北市府應比照鄰近縣市給予補助，避免新北市民淪為二等公民；衛生局長陳潤秋今回應，RSV疫苗在去年已列入專家會議中研議，專家針對不同補助對象略有出入，會將RSV疫苗列入研擬範圍。

陳偉杰今在議會質詢時表示，台北市將自今年7月起補助中低收入孕婦接種RSV疫苗，而桃園市動作更早，全面補貼設籍孕婦最高超過7000元。他質疑，同樣身處大台北生活圈，新北孕媽咪卻面臨「同人不同命」的待遇，甚至出現想遷戶籍打針的討論，新北市的補助政策顯然不及格 。

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他強調，隨著「財劃法」修正後財源增加，市府不應再以「預算不足」為由搪塞，應落實支持生育家庭，他要求衛生局在1個月內提交「新北市孕婦呼吸道融合病毒防疫補助可行性評估報告」，並評估比照桃園模式給予補助，減輕孕婦負擔。

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