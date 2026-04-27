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健康 > 杏林動態

健康網》英人體生物資料庫外洩！ 專家示警：個資恐被重新識別

2026/04/27 20:52

英國人體生物資料庫（UK Biobank）在4月23日發布聲明，指該資料庫的資料外洩，若發生資料不當外流，可能影響民眾對研究的信任；圖為情境照。（圖取自freepik）

英國人體生物資料庫（UK Biobank）在4月23日發布聲明，指該資料庫的資料外洩，若發生資料不當外流，可能影響民眾對研究的信任；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕英國人體生物資料庫（UK Biobank）在4月23日發布聲明，指該資料庫的資料外洩，且外洩的資料能在中國電商網站上購買，洩漏的資訊包含性別、年齡等。該資料庫執行長表示，先暫停3個學術機構作為研究資料使用的訪問權限，並由董事會主導調查此事件。國內專家指出，臺灣人體生物資料庫已具國際標準認證，以確保資料在蒐集、儲存、處理及使用過程中的安全性與合規性。

目前英國人體生物資料庫遭洩漏的資訊包含性別、年齡、社經地位、生活習慣，但不包含姓名、地址或聯絡方式。目前中國電商已下架該資料，且並未有購買紀錄。英國人體生物資料庫執行長表示，該筆資料原本提供給3個學術機構作為研究資料使用，現已暫停他們的訪問權限，並由董事會主導調查此事件。

截至目前為止，臺灣人體生物資料庫並未發生資料外洩事件。中央研究院臺灣人體生物資料庫執行長褚候維在《台灣科技媒體中心》SMC指出，人體生物資料庫所蒐集之資料類型相當多元，不同資料庫依其設計目的與研究方向，收集項目可能有所差異。一般而言，主要包括：問卷資料、身體檢測與生理量測資料、醫療與病歷相關資料和基因體資料與多體學資料等。這些資料的整合，可提供研究人員多面向解析健康和疾病成因。

若發生資料不當外流，可能影響民眾對研究的信任。褚候維說明，一般而言，人體生物資料庫對外提供之研究資料，皆已經過去識別化處理，不包含姓名、身分證字號或聯絡方式等直接識別資訊，無法直接辨識特定個人。然而，隨著資料科學與資訊技術的發展，若資料與其他公開資料或外部資料來源進行交叉比對，仍存在特定條件下被重新識別的可能性。若發生資料不當外流，可能造成個人隱私風險增加的影響等。

褚候維進一步提及，臺灣人體生物資料庫一向高度重視資料安全與隱私保護，並採取多層次的管理與技術措施，包括：

●依據《人體生物資料庫管理條例》及相關法規進行資料管理

●個人識別資訊採取實體隔離方式，儲存於不連網之資訊設備中

●建立嚴謹的存取權限控管與審核機制

●定期進行資安稽核與風險評估

為進一步降低資料外流風險，臺灣人體生物資料庫已逐步建置「可信任研究環境」，其核心原則為：研究資料不離開安全環境；研究者需在受控環境內進行分析；僅能匯出經審核之統計結果與分析圖表。此一模式可有效降低資料被下載、複製或外流之風險，亦為目前國際間生物資料庫發展的重要趨勢。

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