健康網》蔡一傑腦瘤開顱後「更有力」 醫揭「骨板復位效應」：手腳竟會更有力

歷經動顱手術，草蜢蔡一傑（左及中圖）衝最快，復健完全到已重回舞台，澎湖縣長陳光復（右圖）朝好的方向，努力挺進中。（圖取自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕59歲草蜢蔡一傑在1年半前因腦瘤進行動顱手術，留下倒U的疤痕；70歲澎湖縣長陳光復則在農曆年失足緊急開刀，也有「人」字型的疤痕。蔡一傑早在動刀10個月後，又恢復好動的日子，重訓、跑步、跳舞樣樣俱來，更是在1年後重新回到舞台。

淡水馬偕醫院急診醫師鄭筆方指出，在動顱手術後，通常在2-3個月左右，等腦水腫消了、傷口乾淨了，就會把頭蓋骨復位。他解釋，復位是與「凹陷皮瓣症候群（Sinking Skin Flap Syndrome）」有關，沒了骨頭，大氣壓力會直接壓迫大腦，裝回去後，腦血流會變順，很多人裝完後突然發現：「欸？我手腳好像更有力了！」 這就是傳說中的骨板

復位效應（Cranioplasty Effect）！

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再來要注意，鄭筆方說，頭蓋骨復位後，病患還是要時時留意2件事：

●傷口觀察：

紅、腫、熱、痛、流膿、發燒，只要中一個，不要猶豫，立刻就醫！

59歲草蜢蔡一傑在腦瘤治療後，恢復所有運動、重訓，重回舞台後更有「力」，還瘦了9公斤。（取自蔡一傑臉書）

術後3個月保護期 別掉以輕心

1.禁止：劇烈撞擊、格鬥賽、沒戴安全帽騎機車。

2.骨頭吸收：有些人的身體會偷偷「吃掉」自己的骨頭（骨瓣吸收），要定期回診檢查。

頭蓋骨復位更穩固 3撇步要放心上

等到頭蓋骨都愈來愈「穩固」，鄭筆方指出，可以開始進行復健工作，但有3個要點要牢記於心：

1.早期復健：越早動，神經才不會想「退休」。

2.高強度、重複練：大腦可訓練，神經可塑性需要你千錘百鍊地去「磨」

它。

3.抓緊黃金期：術後3-6個月 是進步最快的「暴衝期」，一年內都還有進步空間。

鄭筆方叮嚀，腦部復健路是馬拉松，每一步都是要讓大腦這部超級電腦「重新連線」，但別忘了它比我們想像中更想努力「活」下去。

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