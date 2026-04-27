自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》蔡一傑腦瘤開顱後「更有力」 醫揭「骨板復位效應」：手腳竟會更有力

2026/04/27 19:11

歷經動顱手術，草蜢蔡一傑（左及中圖）衝最快，復健完全到已重回舞台，澎湖縣長陳光復（右圖）朝好的方向，努力挺進中。（圖取自臉書）

歷經動顱手術，草蜢蔡一傑（左及中圖）衝最快，復健完全到已重回舞台，澎湖縣長陳光復（右圖）朝好的方向，努力挺進中。（圖取自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕59歲草蜢蔡一傑在1年半前因腦瘤進行動顱手術，留下倒U的疤痕；70歲澎湖縣長陳光復則在農曆年失足緊急開刀，也有「人」字型的疤痕。蔡一傑早在動刀10個月後，又恢復好動的日子，重訓、跑步、跳舞樣樣俱來，更是在1年後重新回到舞台。

淡水馬偕醫院急診醫師鄭筆方指出，在動顱手術後，通常在2-3個月左右，等腦水腫消了、傷口乾淨了，就會把頭蓋骨復位。他解釋，復位是與「凹陷皮瓣症候群（Sinking Skin Flap Syndrome）」有關，沒了骨頭，大氣壓力會直接壓迫大腦，裝回去後，腦血流會變順，很多人裝完後突然發現：「欸？我手腳好像更有力了！」 這就是傳說中的骨板
復位效應（Cranioplasty Effect）！

再來要注意，鄭筆方說，頭蓋骨復位後，病患還是要時時留意2件事：

●傷口觀察：

紅、腫、熱、痛、流膿、發燒，只要中一個，不要猶豫，立刻就醫！

59歲草蜢蔡一傑在腦瘤治療後，恢復所有運動、重訓，重回舞台後更有「力」，還瘦了9公斤。（取自蔡一傑臉書）

59歲草蜢蔡一傑在腦瘤治療後，恢復所有運動、重訓，重回舞台後更有「力」，還瘦了9公斤。（取自蔡一傑臉書）

術後3個月保護期 別掉以輕心

1.禁止：劇烈撞擊、格鬥賽、沒戴安全帽騎機車。

2.骨頭吸收：有些人的身體會偷偷「吃掉」自己的骨頭（骨瓣吸收），要定期回診檢查。

頭蓋骨復位更穩固 3撇步要放心上

等到頭蓋骨都愈來愈「穩固」，鄭筆方指出，可以開始進行復健工作，但有3個要點要牢記於心：

1.早期復健：越早動，神經才不會想「退休」。

2.高強度、重複練：大腦可訓練，神經可塑性需要你千錘百鍊地去「磨」
它。

3.抓緊黃金期：術後3-6個月 是進步最快的「暴衝期」，一年內都還有進步空間。

鄭筆方叮嚀，腦部復健路是馬拉松，每一步都是要讓大腦這部超級電腦「重新連線」，但別忘了它比我們想像中更想努力「活」下去。

相關新聞：

健康網》蔡一傑腦癌擴散震撼告白！ 醫揭腦瘤8大徵兆別輕忽

健康網》草蜢蔡一傑抗腦瘤不喪志 醫曝超過這大小就很危險

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中