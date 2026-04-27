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世衛「大流行公約」卡關！ 疫苗分配爭議成最大障礙

2026/04/27 19:09

世衛今天展開最後一週延長協商，盼在5月WHA前達成共識。（shutterstock）

世衛今天展開最後一週延長協商，盼在5月WHA前達成共識。（shutterstock）

〔中央社〕世衛組織去年通過「大流行公約」，但在協商「病原體獲取和惠益分享系統」時，卻因富國與開發中國家意見相左而卡關，世衛今天展開最後一週延長協商，盼在5月WHA前達成共識。

法新社報導，世界衛生組織（WHO）「大流行公約」中的「病原體獲取和惠益分享系統」（PABS）運作方式，是由各國先分享可能引發大流行的病原體資訊，而後續開發出來的疫苗、檢測工具與治療方法等成果，也須與他國共享。

WHO首席科學家布里安（Sylvie Briand）告訴法新社，「開發中國家正表達他們的不信任，擔心他們在危機發生時共享病毒，卻無法保證能公平取得疫苗」，也有國家質疑，如果沒有「投資回報的保證」，製藥業是否有能力與動機為「大流行公約」做出貢獻。

布里安指出，另一項挑戰是如何將「基因數據」納入共享機制；在開發疫苗、治療方法及診斷工具方面，基因數據現在已與實體病毒樣本同樣至關重要。

去年5月，WHO成員國在歷經3年多談判後，通過因應未來健康危機的「大流行公約」，目的是透過改善全球協調、監測與疫苗取得管道，避免未來在面臨新的疫情時，重蹈COVID-19期間國際局面大亂的覆轍。

不過，去年各國為了讓協議的主體部分能先行過關，暫時擱置了核心的PABS，如今各國只剩最後一週時間，必須在5月1日前完成協商，以便在5月18日召開的世界衛生大會（WHA）上批准通過。

巴西駐日內瓦代表團外交官卡里達基斯（Jean Karydakis）表示，儘管雙方分歧「絕對不容忽視」，但他認為仍有機會達成協議，並稱歐洲聯盟（EU）正「努力展現一定的彈性」。

開發中國家（特別是非洲國家）認為PABS至關重要，因為許多國家在COVID-19疫苗的爭奪戰中感到被棄之不顧，但各國立場仍有細微差別，例如南非等新興經濟體希望取得技術轉移，而最貧窮的國家則著重於取得醫療產品。

「大流行公約」明定，參與藥廠應將即時生產的疫苗、檢驗試劑和藥品撥出20%給WHO進行再分配，其中至少一半作為捐贈，其餘則以「可負擔的價格」提供。

非政府組織（NGO）與開發中國家希望對實驗室施加強制性規定，建立用戶註冊及追蹤系統，確保貧窮國家能夠獲得疫苗；而富國如德國、挪威、瑞士則主張維持匿名存取。

慈善機構樂施會（Oxfam）等多達100個NGO在致WHO的聯名信中表示，一旦開放匿名存取，將不可能追蹤「誰在利用病原體資訊、用途為何，以及是否分享了衍生利益」。

信中指出：「在實務上，這意味著起源於開發中國家的基因資源可被任意取得、商業化並加以利用，完全不受任何約束。」

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