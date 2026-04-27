健康網》睡太久可能更傷腦！ 研究：超過8小時失智風險升28％

食農專家韋恩表示，國外研究指出，每晚睡7至8小時，與較低失智症風險有關；但若睡眠時間超過8小時，失智風險上升28%；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人認為，睡越久越補身護腦。不過，食農專家韋恩表示，加拿大York University研究團隊指出，睡眠時間其實並非越多越好。該研究分析近450萬人資料發現，每晚睡眠7至8小時與較低失智症風險有關；若睡不到7小時，風險增加18%，睡超過8小時則上升28%，顯示睡太多、睡太少都可能傷腦。

韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」發文指出，加拿大約克大學（York University）研究團隊彙整69項過去的研究，以近450萬名受試者的資料，進行統計分析，發現睡眠時間方面，每晚7至8小時是降低失智症風險的最佳區間。

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韋恩說，研究顯示，睡眠低於7小時，失智症風險上升18%；超過8小時，風險反而上升28%，此與過去多項研究結果吻合，意即睡太多與睡太少同樣對健康有害。

此外，韋恩進一步表示，久坐不動同樣會提高風險，每天坐超過8小時以及每週身體活動不足150分鐘，都與失智症風險顯著升高有關。研究者指出，運動、規律移動與充足睡眠，有助於維持腦部血流、清除神經元代謝廢物，並可保護與大腦連動的心血管等系統。

不過，韋恩強調，這份研究為觀察性分析，確認的是相關性，而非因果關係。另一個值得注意的細節是，睡眠過多本身可能是阿茲海默症已開始進展的徵兆，而非導致失智的原因，兩者方向難以釐清。

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