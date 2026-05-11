健康網》這樣吃 對攝護腺好 醫：特定飲食有幫助

泌尿科醫師周孟翰表示，想愛護攝護腺，預防攝護腺肥大與癌症，應減少加工肉品與過量紅肉。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著超高齡社會來臨，男性年紀增長，除了增加智慧之外，有時也增加跑廁所的次數。若感覺經常想跑廁所，很可能要關心攝護腺了。近年攝護腺肥大與攝護腺癌之預防，受到關注，新店高美泌尿科診所泌尿科醫師周孟翰在臉書粉專「周孟翰醫師｜泌尿專科．下半身的守護者」說明，「到底吃什麼對攝護腺比較好？」這是泌尿科診間中常見的提問。其實目前醫學研究裡，並沒有哪一種「超級食物」能直接預防攝護腺疾病，但某些飲食型態，的確和攝護腺健康有相關性。

目前研究較常提到的方向包括：

●植物性飲食。

●十字花科蔬菜（如花椰菜、高麗菜）。

●大豆類製品。

●番茄與茄紅素。

●減少加工肉品與過量紅肉。

但也有不少研究結果彼此不一致，像是咖啡、魚類、維生素補充等，目前仍沒有完全一致的結論。

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各界對於保護攝護腺，該嘗試的飲食大多類似，例如日本網紅醫師持田蔵在頻道曾說明，想防範攝護腺肥大，可多攝取含有茄紅素、Omega-3 脂肪酸、大豆異黃酮、兒茶素與蘿蔔硫素等食物。另外，美國網紅醫蕾娜（Rena Malik）引用研究指出，患有代謝症候群（高血壓、胰島素阻抗、高血糖、異常膽固醇與肥胖）的男性，診斷出具臨床意義攝護腺癌的機率高出 50% 至 70%。胰島素阻抗、高血壓與慢性發炎將影響攝護腺。

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