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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

同樣吃馬鈴薯差很大！ 研究揭每週吃薯條與這疾病風險高度相關

2026/06/07 14:38

研究指出，薯條與第二型糖尿病風險增加有關，但水煮、烘烤等其他馬鈴薯料理未見顯著風險上升。（法新社資料照）

研究指出，薯條與第二型糖尿病風險增加有關，但水煮、烘烤等其他馬鈴薯料理未見顯著風險上升。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕同樣吃馬鈴薯，不同烹調方式與健康關聯大相徑庭。發表於《英國醫學期刊》（BMJ）的研究指出，每週吃3份薯條，與第二型糖尿病風險上升20%存在關聯；但吃水煮、烘烤或搗泥馬鈴薯，則未觀察到風險增加，顯示危害關鍵在於烹調方式。

根據科學新聞網站《ScienceDaily》報導，這項由美國研究團隊主導的評估，分析了超過20萬名醫護專業人士、追蹤近40年的飲食與健康資料庫。在分析兩萬多例確診病例後發現，若將所有馬鈴薯料理合併計算，每週多吃3份，與第二型糖尿病發生率上升約5%存在關聯；但若單獨分析薯條，每週多吃3份，關聯風險則攀升至20%。

全穀類替代薯條降幅最顯著

研究人員進一步分析不同替代食物對健康的影響。數據顯示，若以全穀類食物取代每週3份整體馬鈴薯，第二型糖尿病發生率呈現降低8%之趨勢；若取代的是薯條，相關風險降幅更達到19%。然而，若改以白米取代整體馬鈴薯，或取代水煮、烘烤馬鈴薯，則反而與較高的第二型糖尿病發生率呈現相關，顯示取代物種類同樣是關鍵。

不過，相關發現目前主要來自對回溯性問卷資料與觀察性數據的評估，無法直接證明薯條會直接導致糖尿病，且無法排除其他生活習慣等潛在干擾因素。報導指出，雖然現行糖尿病臨床防禦指引並未改變，但對於希望調控代謝風險的群眾，以全穀類替代薯條與馬鈴薯，仍是比改吃白米更具健康價值的日常飲食選擇。

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