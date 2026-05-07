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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健檢好好看》男人專屬問題「攝護腺」 PSA檢驗一次看懂

2026/05/07 09:00

年長男性可能感到「排尿不太順」，或者是擔心健康檢查報告上的 PSA 指數異常。（健康網製作；圖取自freepik）

年長男性可能感到「排尿不太順」，或者是擔心健康檢查報告上的 PSA 指數異常。（健康網製作；圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕新店高美泌尿科診所泌尿科醫師周孟翰在臉書粉專「周孟翰醫師｜泌尿專科．下半身的守護者」表示，很多男性朋友隨著年齡增長，開始會覺得「排尿不太順」，或者是擔心健康檢查報告上的 PSA 指數異常。

首先須先了解，什麼是攝護腺？攝護腺是男性特有的腺體，形狀像一顆小栗子，位於膀胱底部包圍尿道。

關於「攝護腺肥大」

周孟翰表示，隨著年齡增長，攝護腺可能會逐漸變大。如果您出現以下症狀，請多加留意：

解尿困難： 如排尿遲緩、尿流變細、感覺解不乾淨。

儲尿困擾： 如急尿、頻尿或者夜尿影響睡眠。

認識 PSA 指數（攝護腺特異性抗原）

PSA 是篩檢攝護腺癌的重要血液指標。參考數值依年齡而定：

40-49 歲：< 2.5 ng/mL

50-59 歲：< 3.5 ng/mL

60-69 歲：< 4.5 ng/mL

70-79 歲：< 6.5 ng/mL

周孟翰提醒，若PSA指數異常（常以 4 ng/mL做為切片的參考依據），請務必尋求泌尿科醫師諮詢評估，必要時需安排切片檢查。

周孟翰說明關於攝護腺的「三大迷思」。「有肥大就代表會癌症嗎？」：攝護腺肥大與攝護腺癌並無直接相關性。

「攝護腺肥大開過刀就不會得癌症了？」並非如此，接受過肥大手術後，仍有罹癌的風險。

「攝護腺癌早期有症狀嗎？」早期前列腺癌往往沒有明顯症狀；發生骨轉移後才可能出現腰背痛。請記得，PSA 僅用於篩檢，確診必須經由「切片病理檢查」。

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新店高美泌尿科診所泌尿科醫師周孟翰表示，年長男性若感到儲尿、解尿困難，需盡快就醫。（圖取自臉書粉專「周孟翰醫師｜泌尿專科．下半身的守護者」）

新店高美泌尿科診所泌尿科醫師周孟翰表示，年長男性若感到儲尿、解尿困難，需盡快就醫。（圖取自臉書粉專「周孟翰醫師｜泌尿專科．下半身的守護者」）

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