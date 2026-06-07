郵輪漢他病毒群聚追蹤結案！紐籍旅客4度採檢全陰性 台灣無傳播風險

漢他病毒郵輪群聚事件傳出好消息，台灣追蹤個案已於6月7日解除相關管理措施。（法新社）

〔記者侯家瑜／台北報導〕日前荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」爆發漢他病毒安地斯型群聚感染事件，引發國際關注。衛福部疾管署今（7）日表示，經世界衛生組織（WHO）及國際衛生條例（IHR）機制通報後，我國掌握1名曾搭乘該郵輪的紐西蘭籍旅客於5月7日入境台灣，並依專家建議進行42天加強型自主健康管理及健康監測。由於個案監測期間健康狀況良好，且4次採檢結果均為陰性，已於6月7日解除相關管理措施。

疾管署副署長曾淑慧指出，該名旅客於監測期間未出現發燒、咳嗽、呼吸困難等症狀，也沒有其他疑似漢他病毒感染徵象。期間分別於5月14日、5月20日、5月27日及6月3日接受4次採檢，檢驗項目包括漢他病毒安地斯型核酸檢測（PCR）及IgM、IgG抗體檢驗，結果均為陰性。

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曾淑慧表示，個案已完成42天監測期且檢驗結果皆為陰性，確認對國內社區沒有傳播風險，因此於6月7日解除加強型自主健康管理，並由我國IHR窗口正式通知WHO及紐西蘭IHR窗口相關結果。

她說明，漢他病毒安地斯型主要流行於南美洲部分地區，是少數曾被發現具有人傳人可能性的漢他病毒型別，因此國際間對此次郵輪群聚事件高度關注。不過，目前世界衛生組織評估此次事件對全球公共衛生風險等級仍為低。

根據最新統計，截至6月2日止，洪迪亞斯號郵輪群聚事件累計通報13例病例，包括11例確診及2例可能病例，其中已有3人死亡，致死率約23%。國際疫情調查與跨國追蹤工作仍持續進行中，截至5月22日已有超過600名接觸者納入追蹤，其中約53%屬高風險接觸者。

疾管署強調，目前國內並未出現相關病例，民眾無須過度恐慌。未來將持續透過WHO及IHR等國際合作機制掌握疫情發展，並依據風險評估適時調整防疫措施，以維護國人健康安全。

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