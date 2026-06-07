自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

郵輪漢他病毒群聚追蹤結案！紐籍旅客4度採檢全陰性 台灣無傳播風險

2026/06/07 13:48

漢他病毒郵輪群聚事件傳出好消息，台灣追蹤個案已於6月7日解除相關管理措施。（法新社）

漢他病毒郵輪群聚事件傳出好消息，台灣追蹤個案已於6月7日解除相關管理措施。（法新社）

〔記者侯家瑜／台北報導〕日前荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」爆發漢他病毒安地斯型群聚感染事件，引發國際關注。衛福部疾管署今（7）日表示，經世界衛生組織（WHO）及國際衛生條例（IHR）機制通報後，我國掌握1名曾搭乘該郵輪的紐西蘭籍旅客於5月7日入境台灣，並依專家建議進行42天加強型自主健康管理及健康監測。由於個案監測期間健康狀況良好，且4次採檢結果均為陰性，已於6月7日解除相關管理措施。

疾管署副署長曾淑慧指出，該名旅客於監測期間未出現發燒、咳嗽、呼吸困難等症狀，也沒有其他疑似漢他病毒感染徵象。期間分別於5月14日、5月20日、5月27日及6月3日接受4次採檢，檢驗項目包括漢他病毒安地斯型核酸檢測（PCR）及IgM、IgG抗體檢驗，結果均為陰性。

曾淑慧表示，個案已完成42天監測期且檢驗結果皆為陰性，確認對國內社區沒有傳播風險，因此於6月7日解除加強型自主健康管理，並由我國IHR窗口正式通知WHO及紐西蘭IHR窗口相關結果。

她說明，漢他病毒安地斯型主要流行於南美洲部分地區，是少數曾被發現具有人傳人可能性的漢他病毒型別，因此國際間對此次郵輪群聚事件高度關注。不過，目前世界衛生組織評估此次事件對全球公共衛生風險等級仍為低。

根據最新統計，截至6月2日止，洪迪亞斯號郵輪群聚事件累計通報13例病例，包括11例確診及2例可能病例，其中已有3人死亡，致死率約23%。國際疫情調查與跨國追蹤工作仍持續進行中，截至5月22日已有超過600名接觸者納入追蹤，其中約53%屬高風險接觸者。

疾管署強調，目前國內並未出現相關病例，民眾無須過度恐慌。未來將持續透過WHO及IHR等國際合作機制掌握疫情發展，並依據風險評估適時調整防疫措施，以維護國人健康安全。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中