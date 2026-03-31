健康網》睡前喝牛奶長不高？營養師破迷思

近來社群流傳睡前喝牛奶，影響孩子身高，害孩子長不高的說法。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近來社群流傳睡前喝牛奶，影響孩子身高，害孩子長不高的說法，引發家長憂慮。營養師劉學民在臉書粉專「營養師Couple食記」說明，有數據證實：多喝的反而多長 3 公分！「如果你聽信了這個毫無根據的謠言，拒絕讓孩子補充優質鈣質、蛋白質，那才真的虧大了！」

多喝牛奶身高才高

科學實證與謠言相比是完全相反的。以日本為例，戰後政策將學童喝牛乳頻率改為每天供應後，女童平均身高從 125.7公分提高至 140.3公分，男童則為 126.1公分提高至 138.9公分。台灣也有資料針對國小四年級學童調查「牛奶攝取較多」的孩童平均身高比「攝取較少組」整整多出了3公分！（ 142.4公分 vs.139.81公分 ）

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劉學民提醒，長高不能只靠牛奶；但至少數據告訴我們：喝牛奶不會阻礙發育。爸媽們可以安心給孩子喝。

劉學民引用台灣兒科專家對身高的建議：想要孩子解鎖最高潛力，除了喝牛奶，同時也要注意這 4 件事。

每日乳品量要夠：1 歲以上建議每天 1.5 - 2 杯（每杯 240ml），穩定補鈣。 份量很重要，也不用當水喝，會胖。

六大類均衡營養：基因是藍圖，營養是磚塊，缺一不可！

關鍵睡眠不熬夜：晚上 22:00 - 02:00 是生長激素分泌高峰，睡飽才會好好長高。

規律運動多曬太陽：跳繩、打球等「負重運動」結合日曬，才能讓鈣質真正吸收進骨骼。

當然還有減少油炸、肥肉、高糖零食、含糖飲料，少接觸環境賀爾蒙避免性早熟也是很重要的喔！下次有機會再整理細節

劉學民總結，沒有「喝牛奶會長不高」這回事！想要高人一等，除了穩定的乳品攝取習慣，更要靠全方位健康生活佈局。「別再被沒根據的說法誤導！」

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