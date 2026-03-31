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健康網》一包仙貝讓腎友瞬間崩潰 醫曝「隱形鈉」陷阱

2026/03/31 18:41

腎友吃國民零食─仙貝要格外小心，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，很多人以為不鹹就是「淡」，卻不知被隱形鈉鹽淹沒。（資料照）

腎友吃國民零食─仙貝要格外小心，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，很多人以為不鹹就是「淡」，卻不知被隱形鈉鹽淹沒。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕明明吃得很清淡，婦人的腳卻腫得像「麵龜」一樣！亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任揪出元凶，原來是一包標榜「健康無糖」的仙貝所致。

林軒任於臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，他解釋，不要小看這包仙貝背後隱藏的鈉含量，足以讓一個慢性腎臟病患者的排鈉系統瞬間癱瘓。他也糾正很多人以為不鹹就是「淡」，卻不知被隱形鈉鹽淹沒。

尤其是很多人一聽到「鈉」，第一個反應是鹽、是醬油、是重口味。林軒任表示，其實，鈉是身體裡非常重要的電解質，它不只是調味料，更是細胞每天賴以運作的基礎建設。而腎是調控「鈉」，但一旦腎受傷，一切就失控了。

●腎友陷「鈉」困境：
慢性腎臟病（Chronic Kidney Disease，CKD）患者最大的挑戰之一，就是腎臟排鈉的能力下降。
健康的人有幾百萬個腎元（nephron）共同工作，彼此可以相互備援。但腎功能受損時，能正常工作的腎元越來越少，剩下的腎元必須各自超載運轉。它們努力排鈉，但力不從心。
但多出來的鈉，開始在身體裡積累。積累在血管裡，血壓升高。 積累在組織間隙，腳踝腫起來。 積累在肺部，呼吸開始喘。

●學會看營養標示：
食品包裝背面的營養標示，是腎友最重要的工具之一。鈉的標示單位是「毫克（mg）」，要注意的是「每份」和「每包」的差異。很多食品把「每份」設計得很小，讓數字看起來很低，但一包裡面有3、4份，實際吃完的量遠超出想像。腎臟病患者來說，每餐的鈉建議控制在600-800毫克以內，一天總量盡量不超過2000毫克。
1.先看「每份含量」的鈉是多少。
2.再確認「這包有幾份」。
3.把兩個數字相乘，才是你真正吃進去的鈉。

●限鈉飲食：
1.選擇新鮮食材，減少加工品：
新鮮蔬菜、魚肉、豆腐的天然鈉含量很低；加工食品（罐頭、醃製品、香腸、火腿、醬菜）才是鈉的大宗來源。
2.調味料用「後加」法：
煮菜的時候少放鹽，起鍋前才加，或者直接上桌讓個人自己沾——同樣的用量，但味道感覺更明顯，實際攝入更少。
3.善用天然香氣提味：蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬汁、醋等，這些幾乎不含鈉，但能讓食物的香氣更豐富，減少對鹽的依賴。

林軒任提醒，不要用「低鈉鹽」或「代鹽」替代一般鹽。 這些產品用鉀來代替鈉，對於已有高血鉀風險的腎臟病患者，可能造成血鉀過高的危險，使用前務必詢問醫師或營養師。

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