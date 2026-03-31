自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

新北計程車駕駛健檢4/1-10/31報名 新增糖化血色素、甲狀腺檢驗

2026/03/31 14:38

新北市計程車駕駛健康檢查自4月1日起至10月31日受理報名。（新北市交通局提供）

新北市計程車駕駛健康檢查自4月1日起至10月31日受理報名。（新北市交通局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕計程車駕駛長時間久坐，且易因工作影響導致作息不固定，新北市交通局運輸管理科長許芫綺表示，新北市計程車駕駛健康檢查自4月1日起至10月31日受理報名，去年未曾參加健檢或年滿60歲的駕駛朋友，可享3500元健檢費用全額補助，59歲以下、曾參加過此項健康檢查者，也可獲得半額1750元補助；今年新增「糖化血色素」及「甲狀腺刺激素」等2項檢驗，有助及早發現糖尿病、血糖控制異常、評估甲狀腺功能參考。

許芫綺指出，為使健檢項目更貼近駕駛朋友需求，今年新增「糖化血色素」及「甲狀腺刺激素」等2項檢驗。其中，糖化血色素有助於早期發現糖尿病前期及血糖控制異常，提升預防效益；甲狀腺刺激素（TSH）則可作為評估甲狀腺功能參考。

此外，許芫綺表示，各家指定醫院也提供額外檢查項目，包括新北市立聯合醫院提供心血管疾病風險指數「TC/HDL ratio」、胰臟澱粉酶Amylase、高敏感度C反應蛋白檢查，及針對吸菸者的一氧化碳CO檢測；永和耕莘醫院提供腎絲球過濾率分析、心血管疾病風險指數及Inbody身體組成分析；新泰綜合醫院加碼提供癌症篩檢及復診免掛號費優惠。

交通局補充，凡設籍新北市，並持有職業駕駛執照及有效計程車駕駛人執業登記證的駕駛朋友，可向新北市立聯合醫院、新泰綜合醫院及永和耕莘醫院等3家指定醫院，以電話或現場報名登記，駕駛直系眷屬也可享優惠價格參加健康檢查，醫療院所提供免費停車及餐點服務，請駕駛把握時間報名，並務必依預約時間到院檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中