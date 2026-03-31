新北計程車駕駛健檢4/1-10/31報名 新增糖化血色素、甲狀腺檢驗

新北市計程車駕駛健康檢查自4月1日起至10月31日受理報名。（新北市交通局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕計程車駕駛長時間久坐，且易因工作影響導致作息不固定，新北市交通局運輸管理科長許芫綺表示，新北市計程車駕駛健康檢查自4月1日起至10月31日受理報名，去年未曾參加健檢或年滿60歲的駕駛朋友，可享3500元健檢費用全額補助，59歲以下、曾參加過此項健康檢查者，也可獲得半額1750元補助；今年新增「糖化血色素」及「甲狀腺刺激素」等2項檢驗，有助及早發現糖尿病、血糖控制異常、評估甲狀腺功能參考。

許芫綺指出，為使健檢項目更貼近駕駛朋友需求，今年新增「糖化血色素」及「甲狀腺刺激素」等2項檢驗。其中，糖化血色素有助於早期發現糖尿病前期及血糖控制異常，提升預防效益；甲狀腺刺激素（TSH）則可作為評估甲狀腺功能參考。

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此外，許芫綺表示，各家指定醫院也提供額外檢查項目，包括新北市立聯合醫院提供心血管疾病風險指數「TC/HDL ratio」、胰臟澱粉酶Amylase、高敏感度C反應蛋白檢查，及針對吸菸者的一氧化碳CO檢測；永和耕莘醫院提供腎絲球過濾率分析、心血管疾病風險指數及Inbody身體組成分析；新泰綜合醫院加碼提供癌症篩檢及復診免掛號費優惠。

交通局補充，凡設籍新北市，並持有職業駕駛執照及有效計程車駕駛人執業登記證的駕駛朋友，可向新北市立聯合醫院、新泰綜合醫院及永和耕莘醫院等3家指定醫院，以電話或現場報名登記，駕駛直系眷屬也可享優惠價格參加健康檢查，醫療院所提供免費停車及餐點服務，請駕駛把握時間報名，並務必依預約時間到院檢查。

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