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健康 > 杏林動態

「戒菸就贏」比賽首納警察族群 警專生分享戒菸歷程

2026/03/31 15:52

國健署長沈靜芬（前排左2）和董氏基金會董事長張博雅（前排左）和警專學生一起高喊戒菸就贏。（記者羅碧攝）

國健署長沈靜芬（前排左2）和董氏基金會董事長張博雅（前排左）和警專學生一起高喊戒菸就贏。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕「2026戒菸就贏比賽」今年首度納入警察族群，並加碼設置警務人員專屬獎8萬元，今在警察專科學校舉辦宣導活動。現場除帶領學生實作戒菸技巧外，也由2名警專生分享經驗，一人從吸菸到決心戒菸，另一人則陪伴父親成功戒菸，盼從校園出發帶動戒菸行動。

警專學生呂宥葳坦言，自己從國一開始吸菸，國二改抽沒有菸臭味、不易被發現的電子煙，甚至一度邊抽邊賣，後來遭校方發現並處罰。之後雖不再抽電子煙，仍會在校外吸紙菸。直到去年高三報考警專，原以為考不上，7月接獲錄取通知後，認為是人生新開始，也該為自己負責，決定戒菸，並養成每天跑步的習慣，至今未再碰菸。

另一名警專學生蘇于庭則分享父親戒菸的歷程。她表示，父親過去作息混亂、戒菸屢次失敗，直到她高二時，父親因嚴重車禍住院3個多月，醫師提醒吸菸會影響復原，才下定決心戒菸。她在父親想抽菸時陪伴聊天、散步，協助轉移注意力，不讓他孤軍奮戰。戒菸後，父親作息轉為規律、精神改善，並開始運動與讀書，最終在44歲考取公職。

活動現場也邀請李㼈與唐玲帶領百名警專學生實作「戒菸4招」，包括深呼吸、喝水、伸展與刷牙洗臉，協助轉移菸癮、提振精神，讓未來警察從學生時期即建立正確戒菸觀念。

警專學生呂宥葳（左）和蘇于庭分別分享自己戒菸，和陪父親戒菸歷程。（記者羅碧攝）

警專學生呂宥葳（左）和蘇于庭分別分享自己戒菸，和陪父親戒菸歷程。（記者羅碧攝）

國民健康署指出，今年活動除原有獎項外，另增設「警務人員成功戒菸專屬獎」8萬元2組，警察同仁除可抽全國獎項，也可再抽警察專屬獎；同時首度將醫事人員納入獎勵對象，若參賽者成功戒菸且抽中獎金組，其「戒菸關懷人」可獲得1萬元獎金。

國民健康署署長沈靜芬表示，警察工作壓力大、作息不規律，過去吸菸比例較高，除需重視自身健康，也肩負傳遞正確健康觀念的角色。她指出，不少吸菸者雖有戒菸意願，但成功不易，因此政府提供戒菸門診、藥物治療與衛教服務，並設有0800-636363免費諮詢專線，透過多元管道協助民眾戒除菸癮。

警政署督察室主任王文澤表示，早年派出所「遞菸如遞名片」，不吸菸者也難以拒絕，但隨著菸害防制法推動，吸菸情形已明顯改善。警察工作壓力大，戒菸有助降低心血管風險，警政署支持透過獎勵與同儕支持機制提升戒菸動機，並由警專帶頭，將健康觀念向下扎根。

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