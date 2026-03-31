健康網》醫示警：圍手術營養沒做好 恐二次開刀！

圍手術期間最怕健康有危「肌」。台灣靜脈暨腸道營養醫學會理事長暨高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元指出，手術前蛋白質的每日建議攝取量為每公斤1.2公克；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕術後可進食時，要怎麼進補？台灣靜脈暨腸道營養醫學會理事長暨高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元指出，圍手術期間補充營養應遵從「高蛋白、適量熱量」的原則。

所謂的圍手術又稱手術期，包含術前準備、手術當中和術後康復時期的統稱，涵蓋從決定手術治療時起，到與本次手術有關治療結束的一段時期。簡單地說就是為病人的手術做準備並促進術後康復。王照元認為，在術前至少7天開始延續至術後30 天積極準備。因手術會造成組織破壞引起發炎反應，加速肌肉流失 ，若無法及早且持續改善肌肉與營養補充狀態，將會加劇術後併發症的發生率。

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衛生福利部中央健康保險署副署長顏家瑞解釋，這類綜合照護概念，強調以病人為核心的跨專業整合照護，從術前準備、術中優化到術後恢復，建立系統化且標準化的管理流程。

王照元表示，不要輕忽這些手術，依不同科別不同，風險也不一。一般來說，手術後患者營養不良或肌少症的風險都高達84%之多，也就是平均5個人就有4個人健康有危「肌」。若不把圍手術營養照護當一回事，在臨床上看到，手術部位感染風險將會提高2.3倍，有的甚至需要二次開刀，或者是直接衝擊患者的預後。

因此，健康有危「肌」在圍手術期間是重中之重。王照元建議，手術前蛋白質的每日建議攝取量為每公斤1.2公克。他舉例，70公斤的患者每日就必須補充84公克蛋白質。

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