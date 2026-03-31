屏基引進達文西機械手臂 建構區域醫療聯防網

屏東縣長周春米親自操作達文西機械手臂，覺得很容易。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東基督教醫院在衛生福利部「健康台灣深耕計畫」支持下，導入第4代達文西機械手臂系統，大幅提升醫療能力，讓智慧醫療跨入實踐新階段，屏東縣長周春米當場也操作模擬器，與醫療團隊見證屏東醫療升級到新階段。

總統賴清德提出國家希望工程—打造健康台灣政策，以「優化醫療工作條件」、「培育多元醫療人才」、「導入智慧科技醫療」及「推動醫療永續發展」為4大主軸。

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屏基院長吳榮州表示，第4代達文西機械手臂系統的導入，象徵智慧醫療正式進入臨床實踐階段，屏基亦將打造相關教育訓練平台，提供有志學習機械手臂操作的醫師進修機會，讓技術不僅留在院內，更能向外擴散，成為區域醫療聯防體系中重要的一環。

屏基泌尿科主任錢家陞指出，達文西機械手臂提供手術醫師直覺式3D立體視野，在10倍放大與高解析影像輔助下，搭配靈活的精密器械，即使在腹腔內狹小而複雜的空間，也能透過微創傷口完成精細手術，相較傳統手術，具有傷口小、出血少、恢復快等優勢，健保署亦已將60多項達文西手術納入手術費給付，減輕病患部分負擔，但相關特殊醫材費用仍需自費。

病患鍾先生使用達文西手術，第二天就下床。（記者葉永騫攝）

屏東縣長周春米表示，屏基導入達文西機械手臂，這是屏東縣第二台，也是最新的四代，感謝賴總統的德政，讓更專業的醫療有更精準的機器來照顧屏東的鄉親。

會中也邀請患有泌尿上皮癌的83歲鍾先生現身說法，醫院利用達文西手臂將腫瘤切除，不但傷口小，術後恢復快，隔天就能下床活動。

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