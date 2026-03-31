健康網》皮蛇疫苗不只防神經痛！ 研究：失智風險大降逾5成

家醫科醫師余貴華表示，多篇研究指出，接種帶狀疱疹疫苗，除了有助降低病毒復發，也可能讓失智症風險下降及延緩病程惡化；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗過去被認為是預防神經痛的醫療方式，但最新研究顯示，其健康效益可能不只如此。家醫科醫師余貴華表示，近期多篇刊登於國際期刊的研究指出，接種帶狀疱疹疫苗，除了有助降低病毒復發，也可能讓失智症風險下降及延緩病程惡化。此外，其中1篇大型研究分析逾32萬名65歲以上長者，甚至發現完整接種2劑帶狀疱疹疫苗者，罹患失智症的風險降低51%。

余貴華於臉書粉專「家醫科醫師x2．健康和日常都有意思」發文指出，去年（2025）發表於《Nature》的研究指出，活性減毒型帶狀疱疹疫苗Zostavax，與失智症風險下降有關。其後，同一研究團隊在《Cell》進一步說明，接種帶狀疱疹疫苗不僅可能預防早期輕度認知障礙（MCI），也可能延緩失智症 的病程惡化。

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研究：女性降失智風險勝過男性

此外，余貴華表示，近期重組型帶狀疱疹疫苗Shingrix 也在《Nature Communications》發表類似成果。研究顯示，女性的保護效果比男性更為明顯。除了抑制病毒反覆活化所造成的神經發炎與血管病變外，也可能防止大腦中其他潛伏病毒被喚醒，進而共同影響失智症的進程。

研究4結果：失智風險降一半

余貴華進一步提及，另1篇發表於《Nature Communications》的大型研究，分析32.9萬名65歲以上長者的健康資料，發現以下結果：

●失智風險直接減半：與完全未接種疫苗者相比，完整接種兩劑帶狀疱疹疫苗的長者，罹患失智症的風險降低51%。

●對女性效果更好：雖然男女皆可獲得保護，但數據顯示女性接種後風險降低55%，高於男性的45%，差異更為顯著。

●延緩輕度認知障礙惡化：即便已被診斷為MCI的長者，接種疫苗後，病情惡化為失智症的時間，平均比未接種者延後約68天。

●對多種失智症亞型皆有效：風險降低效果在不同類型的失智症中表現一致，包含阿茲海默症與血管性失智症。

皮蛇疫苗保護3大保護機制

對於打皮蛇疫苗能降低失智症風險的原因，余貴華表示，目前主要推測有以下三大保護機制：

1.減少神經發炎：帶狀疱疹病毒潛伏於周邊神經系統中，一旦再活化，可能引起大腦神經發炎或血管病變，進而導致神經退化並傷害腦細胞。疫苗透過壓制病毒活化，阻斷這條發炎路徑。

2.避免連鎖反應：有假說認為，帶狀疱疹病毒活化時，可能會喚醒大腦中其他沉睡的病毒，這種連鎖反應可能加速失智症發生，而疫苗能防止這個開端。

3.直接預防皮蛇發作：數據顯示，不論是否接種疫苗，只要曾罹患帶狀疱疹者，失智症發生率都較高。

余貴華總結說，這項大型研究顯示，完整接種2劑重組型帶狀疱疹疫苗，不僅能避免皮蛇帶來的神經劇痛折磨，也更有潛力正面影響失智症的進展。

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