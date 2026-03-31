健康網》為什麼一直咳嗽？ 醫揭常見5原因

專家表示，咳嗽超過2週別輕忽，可能不只是感冒，而是身體發出的警訊，最好及時治療不要拖；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期換季，身邊不少人咳嗽咳不停。耳鼻喉科醫師王曜指出，咳嗽是身體反應，常見原因包括感染、氣喘、慢性支氣管炎、胃食道逆流與慢性阻塞性肺病，找對原因才能有效改善。但若持續咳嗽超過2–3週、夜間咳醒或合併喘、胸悶、體力變差，應提高警覺。

王曜於臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」發文分享，病患告訴他明明不是感冒，但就是一直咳。事實上，咳嗽本身不是病，而是身體的反應。但如果咳個不停、拖很久都沒好，那背後通常不只一個原因。他進一步分析導致「一直咳」的5種狀況：

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●感冒或流感

感冒、流感引起的咳嗽，是最常見的原因之一，通常合併發燒、流鼻水、喉嚨痛，有時感冒好轉，咳嗽還會拖一陣子。如果超過2週還沒改善，就不能只當恢復期。

●氣喘

咳嗽型氣喘，很常被誤以為只是感冒沒好。有些人白天好好的，一到晚上或清晨就狂咳，氣喘患者的呼吸道比較敏感，遇到冷空氣、過敏原就容易誘發咳嗽。

●慢性支氣管炎

長期抽菸或暴露在空氣污染環境下，支氣管容易反覆發炎。這類咳嗽常常每天都有，早上特別明顯。不只是不舒服，還可能逐漸影響肺功能。

●胃食道逆流

咳嗽找不到原因時，胃食道逆流一定要列入考慮。胃酸往上刺激食道和喉嚨，有些人不會覺得火燒心，卻一直咳。常見在飯後、躺下或半夜特別明顯。

●慢性阻塞性肺病

COPD常見於長期吸菸者，除了慢性咳嗽，還會合併喘、走幾步就累。這不是單純老化，而是肺部功能逐漸下降。越早發現、越早介入，生活品質差很多。

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