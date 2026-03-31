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健康網》EVE止痛藥風波引關注 醫教3招安全使用止痛藥

2026/03/31 17:57

專家表示，民眾頭痛時，使用止痛藥本身並不可怕，錯誤使用才是關鍵風險，過量或長期服用恐傷腎；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，民眾頭痛時，使用止痛藥本身並不可怕，錯誤使用才是關鍵風險，過量或長期服用恐傷腎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人因日本「EVE止痛藥」洗腎事件感到恐慌，台灣神經科醫師暨腦科學博士鄭淳予指出，止痛藥本身並不可怕，重點在於不該傻傻一直吃、混著吃、沒效還一直加量。民眾應該掌握「勿拖到疼痛全面爆發才服藥、牢記安全用量、配合體質選對藥」3大原則，才能安全止痛不傷身。

鄭淳予在臉書專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」發文分享，臨床上，他經常將止痛藥結合神經調理藥物一起使用，治療病患疼痛，只要用對時機、需要時配合醫生協助服用，沒有問題。

為什麼會洗腎？鄭淳予說明，最近的EVE洗腎案例，核心問題可能在長期且大量服用含有布洛芬成分的「非類固醇消炎止痛藥」，因為抑制前列腺素生成，影響和減低腎臟血液灌流量。健康成人短期適量使用沒問題，但是沒效加量又不就醫就會演變成大問題。

3大安全用藥原則

鄭淳予提醒，有些民眾的頭痛已經持續好幾個月，甚至好幾年，幾乎天天都在痛，卻一直忍耐、一直自己買藥吃，最後反而演變成藥物過度使用頭痛。這種頭痛的特徵是：止痛藥已經無效，而且會越吃越痛。通常遇到這樣的病人時，必須幫病人做「戒藥」治療，重新調整頭痛神經的敏感度與活性。換句話說，當你有一半以上的日子都在痛，就別再一直靠止痛藥硬撐，只會越吃越糟。

民眾如何安全用止痛藥？鄭淳予提供以下3項建議：

技巧1：不要忍痛到火山爆發

很多人覺得「忍一下說不定會好」，或是「不到爆痛不要吃藥」，結果拖到疼痛全面爆發才服藥，這時候藥效通常不佳。反而演變成需要大量吃和長期吃。

重點：頭痛還是輕度時就服藥，感覺脖子僵硬、打哈欠、情緒改變，這些都是訊號，半小時內就吃，止痛效果更好、用量反而少。

技巧2：牢記安全用量

黃金原則是每週止痛藥使用不超過2天，每個月使用不超過8-10天。如果疼痛頻率超過這個天數，代表你需要接受評估，同時必須重新調藥，而不是繼續買止痛藥來壓制。

技巧3：配合體質選對藥

不同藥物適合不同族群，乙醯胺酚（如普拿疼）最溫和，對腎臟影響小，但對某些疼痛效果有限，過量依然傷肝；非類固醇抗發炎止痛藥（如EVE成分），其消炎止痛效果好，有慢性腎臟病、心血管疾病、胃潰瘍病史的族群要特別小心；疼痛專一性藥物如針對頭痛機制作用（如翠普坦類，或CGRP拮抗劑），若你有反覆發作的頭痛，這類藥物更值得與頭痛醫師討論，精準治療更有效。

鄭淳予總結，止痛藥本身並不可怕，真正風險來自錯誤使用，應掌握適時服用、控制用量並依醫囑選藥，若不確定，應諮詢專業醫師，避免自行用藥造成健康風險。

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