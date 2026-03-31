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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

孩子長不高不是牛奶惹禍 醫：含糖飲品才是關鍵

2026/03/31 10:20

初日診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷指出，睡前喝純牛奶或無糖豆漿，反而有助於生長發育；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

初日診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷指出，睡前喝純牛奶或無糖豆漿，反而有助於生長發育；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔記者羅碧／台北報導〕近來社群流傳「睡前喝牛奶會影響孩子長高」的說法，引發不少家長擔憂。對此，初日診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷表示，關鍵不在於是否喝牛奶，而在於是否攝取過多「含糖飲品」。若睡前飲用調味乳、含糖蛋白飲或奶粉，血糖快速上升，確實可能干擾夜間生長激素分泌；相較之下，純牛奶反而有助於生長發育。

王律婷指出，約有70%的生長激素在夜間分泌，且以入睡後30至90分鐘的深層睡眠期最為關鍵。不過，生長激素並非持續分泌，而是以「脈衝式」釋放，若在睡前攝取過多精製糖，可能抑制生長激素分泌長達2至3小時，進而影響身高發展。

她說明，精製糖如砂糖、果糖等吸收速度快，容易造成血糖快速波動，若來自調味乳、含糖飲料或甜點、精緻碳水零食等，長期下來不僅影響代謝，也可能干擾生長機制。反觀牛奶中的乳糖屬於非游離糖，並含有多種營養成分，適量攝取有助於提升與生長相關的類胰島素生長因子（IGF-1），支持正常發育。

針對家長關心的睡前飲食，王律婷建議，若孩子有睡前進食習慣，可選擇純牛奶，並盡量避免調味乳或含糖乳製品，同時減少餅乾、甜點等高糖零食。飲用時間也可逐步提前至睡前1至2小時，保留消化間隔，有助於維持睡眠品質與生長激素分泌。

在攝取量方面，她建議1歲以上兒童每日攝取約250至500毫升牛奶，有助於成長發育，但仍應依整體飲食與熱量需求調整，避免過量影響其他營養素攝取。若為體重管理中的兒童，更需留意熱量來源與飲用時機。

此外，並非所有孩子都適合睡前飲用牛奶。對於乳糖不耐症或牛乳蛋白過敏者，可能因腹痛、腹瀉影響睡眠品質，建議改以無糖豆漿或其他高鈣食物替代。

王律婷提醒，影響孩子身高的因素並非單一飲食行為，而是整體生活習慣，包括均衡飲食、規律作息、充足睡眠及適度運動。若孩子身高長期落在同齡後段，或每年成長幅度明顯變慢，甚至出現提早發育等情形，建議及早就醫評估，透過專業檢查與生長曲線追蹤，掌握成長關鍵期。

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