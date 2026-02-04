自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》唐玲胃癌鼓勵病友找回信心 衛福部推公費幽門桿菌篩檢

2026/02/04 14:42

女星唐玲罹患胃癌第4期，她鼓勵病人不要把自己關起來。（圖取自唐玲臉書）

女星唐玲罹患胃癌第4期，她鼓勵病人不要把自己關起來。（圖取自唐玲臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕女星唐玲2019年被診斷罹患胃癌第4期，已歷經8次化療與2次重大切除手術，她今天在臉書發文，「癌症很孤單，可以脆弱，但不要把自己關起來」，藉此鼓勵病友找回信心。事實上，衛福部今年開始，針對45歲至74歲民眾，推出終身1次公費糞便抗原檢測幽門螺旋桿菌服務，盼透過早期篩檢、及早除菌，從源頭阻斷胃癌風險，降低國人胃癌發生率。

根據衛福部衛教資料指出，胃癌約有8至9成是幽門螺旋桿菌（HP）感染引起，根據死因統計及癌症登記資料顯示，胃癌在我國10大癌症中，分別位居死亡人數第7名及發生人數第9名，每年約逾4,000人新診斷罹患胃癌，並造成2,000多人死於胃癌；如被診斷胃癌，早期（0+1期）5年存活率約可達7成5以上，但晚期（第4期）存活率僅不到1成。

為了降低國人胃癌發生率，衛福部今年起力推公費篩檢幽門桿菌，45歲至74歲民眾適用；圖為情境照。（圖取自freepik）

為了降低國人胃癌發生率，衛福部今年起力推公費篩檢幽門桿菌，45歲至74歲民眾適用；圖為情境照。（圖取自freepik）

幽門桿菌篩檢可合併一起做大腸癌篩檢

衛福部說明，胃幽門螺旋桿菌身為胃癌發生的主要風險因子，我國20歲以上成年人之感染盛行率達30%，降低感染風險的第1步就是，及早接受胃幽門螺旋桿菌檢測，檢測方式包含非侵入性的碳13尿素吹氣法、糞便抗原檢測法及血清學檢查；侵入性檢查方式則需透過消化道內視鏡進行切片檢查。

衛福部今年開始推公費篩檢幽門桿菌，而由於本項目之檢測年齡及採檢方式與大腸癌篩檢相似，請符合本項檢測服務之民眾如亦符合大腸癌篩檢資格，也可併同做篩檢，從領管、採便到回管，2項篩檢1次完成。

如果檢測結果為陽性，民眾也不要驚慌，接續第2步，攜帶院所核發之檢驗報告回診就醫，依醫囑接受除菌治療或進一步檢查等醫療處置，可有效大幅降低胃幽門螺旋桿菌盛行率。

日常生活使用公筷母匙

衛福部提醒民眾，由於幽門螺旋桿菌主要透過口腔途徑傳染，民眾可透過日常生活中的簡單改變，大幅降低感染風險。例如，用餐時落實使用公筷母匙，避免共用杯子與餐具，減少共食行為，並避免食用不潔之食物。同時拒絕嚼食檳榔、戒菸，並減少酒精攝取，皆有助於降低幽門螺旋桿菌感染風險，進而維護胃部健康。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

