健康網》唐玲胃癌走過8次化療 醫：幽門螺旋桿菌讓風險增8倍

女星唐玲胃癌第4期重生喊「學會愛自己」。（圖取自唐玲臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕每年2月4日是「世界癌症日」，女星唐玲2019年被診斷罹患胃癌第4期，已歷經8次化療與2次重大切除手術，她曾經以為癌症是句點，病後重新學愛自己，她滿滿的正能量引來粉絲打氣。根據三軍總醫院衛教資料指出，胃癌患者症狀與一般胃潰瘍的症狀是幾乎一樣的，民眾如果解黑便或柏油便；消化不良，心灼熱感，或是持續性上腹痛、體重減輕、飽漲感等就要留意恐為徵兆，可以進一步就醫檢查。

女星唐玲2019年被診斷罹患胃癌第4期，歷經8次化療與2次重大切除手術，從鬼門關前走回來，一早在臉書發文表示，「有些路不是自己故意選的，但走著走著就會看見，生命最真實的樣子。」

早期胃癌約90%病人有5年存活率

三軍總醫院衛教資料說明，胃癌發生時可能會生長在胃部的任何部位，可能會穿透胃部擴散到身體的其它部位，有時也會沿著胃壁向上長到食道或向下長到小腸。同樣的胃部癌細胞也會穿透胃壁擴散到鄰近的淋巴結或器官，像是肝臟、胰臟和大腸等甚至是更遠的器官。如早期發現，胃癌是可以被治癒，當胃癌已擴散，預後是很差的。早期胃癌約有90%病人有5年的存活率，其它的期別5年的存活率約只有3%左右。

胃癌臨床表徵

三軍總醫院衛教資料表示，胃癌很難早期發現，因為胃癌病患早期通常沒有什麼症狀，許多病患都是已發生胃癌轉移時才被發現。胃癌患者的症狀與 一般胃潰瘍的症狀是幾乎一樣的：

1.消化不良，心灼熱感

2.持續性上腹痛

3.解黑便或柏油便

4.嘔血

5.餐後嘔吐

6.全身虛弱、疲勞、體重減輕

7.持續性發燒

8.飽漲感

胃癌高危險群

胃癌形成的原因，仍然不明。然根據調查統計，胃癌罹患者以食米、嗜酒的習慣居多，亦有人認為胃無酸症是胃癌的前驅症；在統計上，也以患過胃炎、胃潰瘍的人比一般人有機會得胃癌。

●幽門螺旋桿菌的感染

根據世界衛生組織的調查，發現列入追蹤的80萬胃癌患者，其中有33萬5千人其胃中有幽門螺旋桿菌的蹤跡，也就是說感染幽門螺旋桿菌的病患，其罹患胃癌的機率較正常人高8倍。

在細胞癌化的整個過程中，慢性胃炎被認為是起始的階段。由正常黏膜變成表淺性胃炎及萎縮性胃炎最主要的因子為幽門螺旋桿菌感染。幽門螺旋桿菌會造成發炎現象，吸引多形核白血球的聚集造成黏膜之通透性改變，或是促使細胞的分裂增生，這兩種現象的發生都提供致癌的作用機會。

●飲食

許多亞洲人嗜食醃製或燻烤食物在不知不覺中就攝取過量的食鹽與硝酸鹽。高濃度食鹽的攝取會造成胃黏膜的受損。

在起始階段，攝取過多的食鹽具有導致萎縮性胃炎的作用，能促使細胞的增值，增加內生性突變的機會。在晚期，攝取過多的食鹽除了增加DNA的合成外，亦會引發鳥胺基酸脫梭基酵素的產生，具有促進癌症發生的作用。

硝酸鹽是一般常見的食品添加物，硝酸鹽經還原菌作用可還原成亞硝酸鹽，亞硝酸鹽和胺類作用可產生亞硝胺。亞硝胺經流行病學研究顯示和胃癌的發生有關。

有關胃癌的飲食照顧，三軍總醫院衛教資料補充，胃癌患者消化道症狀較多，術後初期應少量多餐，逐漸增加食量；飯後平躺片刻再散步一會，可減輕噁心﹑反胃等症狀。進餐食避免喝水及喝湯，可在2餐間或餐後一小時攝取水分。

