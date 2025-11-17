自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》梁云菲驚傳輕生獲救 醫：足夠的休息與修復是必要的

2025/11/17 12:46

梁云菲輕生獲救，不少粉絲湧入IG表達關心。（翻攝自梁云菲IG）

梁云菲輕生獲救，不少粉絲湧入IG表達關心。（翻攝自梁云菲IG）

〔健康頻道／綜合報導〕藝人梁云菲日前才發文自己經醫生診斷為「非典型憂鬱症」，熟料一早驚傳輕生獲救，並在IG報平安，不少粉絲湧入IG表達關心。據此，楊聰才診所院長楊聰財表示，這時她最需要的是，不需要急於面對外界或工作壓力，給予身心足夠的休息與修復時間。他也建議家人，持續關心與支持，不過度追問細節，給予她足夠的喘息空間。

梁云菲已住院觀察中，對於歷經生死一瞬間，她說「自殺未遂，或許還活著，是我的人生還有使命。」並拍下做例行檢測，她還在IG上表達「身心疾病患者，真的很辛苦。請世界多給一些愛與關心、耐心。」最後簡短留言：「能活著就很好了。」

楊聰財指出，當病友歷經此類重大事件，可以提供的關心與支持，以下是他的5項建議：

●理解與接納

家人應抱持著不責備、不批判的態度，理解目前正處於極度痛苦，讓她感受到無條件的愛與支持。

●陪伴與守護

在醫院觀察期間，提供穩定且安心的陪伴。包括輪流在旁守護、協助處理住院瑣事，確保她的人身安全。

●尊重隱私

雖然很擔心，但應尊重病人想保留隱私的意願，不過度追問細節，給予她足夠的喘息空間。

●協助專業求助

輕生未遂往往伴隨嚴重的心理健康問題（如憂鬱症），家人應積極協助她配合醫生的觀察與治療，並尋求精神科醫師或心理諮商師等專業人士的介入與長期支持。

●創造安心環境

出院後，家人可以協助移除家中可能的危險物品，建立一個溫馨、穩定、壓力較小的休養環境。

楊聰財補充，現階段的關鍵在於家人提供穩定的支持與陪伴，病人記得給予自己足夠的時間，與空間來復原，配合專業治療，逐步回歸生活。

相關新聞請見

梁云菲輕生獲救 2天前自曝前額葉失能

健康網》梁云菲罹非典型憂鬱症 醫：若睡太多、食慾增加要警覺

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。                                                   

安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

