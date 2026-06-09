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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

今年首例本土「日本腦炎」！嘉義婦染疫陷昏迷 住家鄰近高風險環境

2026/06/09 15:03

疾管署公布今年首例日本腦炎病例，提醒民眾每年6月至7月是流行高峰期，應避免於病媒蚊吸血高峰時段前往高風險場所。（記者侯家瑜攝）

疾管署公布今年首例日本腦炎病例，提醒民眾每年6月至7月是流行高峰期，應避免於病媒蚊吸血高峰時段前往高風險場所。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕今（2026）年首例日本腦炎個案出現在嘉義，患者為60多歲女性，住家周邊鄰近水稻田及養豬場等高風險環境。疾管署提醒，每年5月至10月為日本腦炎流行季，其中6月至7月為疫情高峰期，各年齡層都有感染風險，民眾應落實防蚊措施，家中幼童也應依時程完成日本腦炎疫苗接種。

防疫醫師黃柏翰表示，個案無國外旅遊史，平時活動範圍以住家周邊為主，具有慢性病史。個案自6月初開始出現頭痛、嘔吐症狀，隨後出現發燒、意識不清及昏迷倒地情形，緊急送醫後發現頸部僵硬、白血球及發炎指數上升，經通報採檢後確診日本腦炎，目前仍在加護病房治療中。

疫調顯示，個案住家周邊鄰近水稻田、灌溉溝渠、養豬場、鴿舍及禽場等高風險場所，可能增加病媒蚊接觸機會。同住6名家人目前均無疑似症狀。衛生單位已於周邊高風險場域設置誘蚊燈，加強病媒蚊監測及衛教宣導，並提醒當地醫療院所提高警覺。

他指出，台灣傳播日本腦炎的病媒蚊主要為三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等環境。多數感染者沒有明顯症狀，但少數人可能出現頭痛、發燒等不適，嚴重時恐導致意識混亂、無法辨識人事時地物、肢體無力，甚至昏迷或死亡。

疫情中心主任郭宏偉表示，今年截至目前國內累計1例日本腦炎確診病例。回顧近年同期病例數，2022年至2025年分別為2例、6例、8例及1例，以40歲以上成人較多，但各年齡層皆可能感染。

黃柏翰提醒，接種疫苗是預防日本腦炎最有效的方法。我國幼兒公費接種時程為滿15個月接種第1劑、間隔12個月後接種第2劑，家長應按時帶幼童完成接種。至於住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾，也應避免在病媒蚊活躍時段活動，並穿著淺色長袖衣褲、使用含DEET、Picaridin或IR3535成分的防蚊產品，以降低感染風險。

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