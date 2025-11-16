健康網》梁云菲罹非典型憂鬱症 醫：若睡太多、食慾增加要警覺

藝人梁云菲近期指出，感覺自己靈魂被抽空，或是感受不到情緒。（翻攝自梁云菲IG）

〔健康頻道／綜合報導〕藝人梁云菲自節目《國光幫幫忙》出道，時常在社群分享日常，擁有不少粉絲關注。近期她在IG指出自己「感覺靈魂被抽空，或是感受不到情緒」，經醫生診斷為「非典型憂鬱症」。據此，楊聰才診所院長楊聰財表示，非典型憂鬱症是可治療的疾病，與典型憂鬱症的症狀表現不同，甚至可能出現「反向」的症狀。一旦出現睡眠過多、食慾明顯增加等狀況，就要留意罹病徵兆。

藝人梁云菲近期在IG上分享，大概有快3個月的時間，時不時就會出現整個人在空轉的狀態，每天就是躺在床上。她偶爾能夠勉強跟朋友赴約，可以笑，不過，很快就感覺能量耗盡，而且感受不到情緒。她期望這則貼文能讓正經歷類似的狀態的人，用正確的眼光看待自己。

非典型憂鬱症的特徵症狀

很多人不了解什麼是非典型憂鬱症？精神科醫師楊聰財說明，非典型憂鬱症（Atypical Depression，醫學上的診斷名稱為伴隨非典型特徵的重度憂鬱症）是重度憂鬱症的一種亞型。它與一般人印象中典型的憂鬱症（如食慾不振、失眠）的症狀表現有所不同，甚至可能有「反向」症狀。

他接著說，要被診斷為非典型憂鬱症，除了有憂鬱情緒或失去興趣的核心症狀外，還必須具備以下5個症狀中的至少2項，並同時表現出情緒反應性：

1.情緒反應性（Mood Reactivity）

●當遇到實際或潛在的正面事件時，憂鬱的情緒可以暫時好轉或變亮。

●與典型憂鬱症的持續性低落情緒不同。

2.睡眠過多（Hypersomnia）

●睡眠時間明顯增加，常常睡超過10個小時，但白天仍然感到非常疲倦或想睡。

●與典型憂鬱症的失眠相反。

3.食慾增加或體重顯著增加（Increased Appetite / Weight Gain）

●食慾明顯增加，特別是渴望碳水化合物或甜食，導致體重顯著增加。

●與典型憂鬱症的食慾不振相反。

4.肢體沉重感（Leaden Paralysis）

●感覺四肢（手臂或腿）有沉重、灌鉛的感覺，需要花費很大的力氣才能移動。

5.對人際拒絕的高度敏感（Rejection Sensitivity）

●對他人的批評、拒絕或被排斥的感受極度敏感，反應強烈，可能因此產生強烈的焦慮或情緒低落，嚴重影響人際關係和社交功能。

楊聰財指出，非典型憂鬱症是一種可以治療的疾病。及早識別和尋求專業幫助，是邁向康復的第一步。一旦懷疑出現非典型憂鬱症的症狀，務必立即尋求精神科醫師，或臨床心理師的協助，進行專業評估和鑑別診斷。

自我覺察與調適

楊聰財提出給病友自我覺察與調適的4項建議：

●情緒記錄：嘗試記錄自己的情緒變化、睡眠和飲食狀況，以及哪些情況會讓情緒暫時好轉。這些資訊對醫師診斷很有幫助。

●簡化生活：允許自己放慢生活步調，將任務分解成小部分，設定可以達成的小目標，從中獲得正向經驗。

●建立規律作息：儘量維持規律的睡眠和起床時間，即使白天嗜睡，也要避免過度臥床。適度的運動有助於改善情緒和睡眠。

●社交與支持：不要自我孤立。與信任的親友傾訴，參與支持性團體，可以獲得情感支持和建議。

楊聰財也提醒家屬，保持同理心，了解非典型憂鬱症的症狀不是懶散、抗壓性差或無病呻吟，而是疾病的表現；避免說出「振作起來」、「想開一點」等輕視，或指責的話語，這會讓患者更受傷；鼓勵患者接受和持續治療，並在康復過程中保持耐心。

