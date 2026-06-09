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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

台灣新冠疫情連3週升溫 亞洲多國陽性率走高「東南亞最明顯」

2026/06/09 16:17

國內新冠疫情連續3週呈現緩升趨勢，上週新冠門急診就診達1000人次，較前一週增加4.1%。（記者侯家瑜攝）

國內新冠疫情連續3週呈現緩升趨勢，上週新冠門急診就診達1000人次，較前一週增加4.1%。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕國內新冠疫情雖仍處低點，但近3週呈上升趨勢。疾管署指出，重症患者多為長者、慢性病患及未接種疫苗者。民眾若出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀應減少外出，前往醫療院所或接觸高風險族群時建議佩戴口罩，並儘速完成疫苗接種以降低重症風險。

疫情中心主任郭宏偉指出，上週新增5例新冠併發重症本土病例，無新增死亡個案。自114年10月起累計90例新冠併發重症病例，其中14例死亡。分析顯示，72.2%的重症個案為65歲以上長者，81.1%具有慢性病史，另有93.3%未接種本季新冠疫苗。

郭宏偉表示，全球新冠疫情近期也出現類似趨勢，病毒陽性率自低點略為上升，其中以東南亞地區增加最明顯。目前主要流行變異株為BA.3.2及XFG，其次為NB.1.8.1。鄰近國家中，印度疫情持續升溫，新加坡疫情於高點波動，中國則自低點略升，日本維持低點持平。

副署長曾淑慧表示，目前尚未進入夏季疫情高峰，整體疫情仍屬低點波動，但近3週確實有緩升現象，後續是否持續上升仍需進一步監測。她提醒，民眾應持續落實手部衛生及咳嗽禮節。若出現發燒、咳嗽、流鼻水或喉嚨痛等呼吸道症狀，建議在家休息並避免不必要外出；前往醫療院所、長照機構、人潮擁擠或通風不良場所，以及接觸長者或免疫低下者時，也建議自主佩戴口罩。

疾管署統計，本季新冠疫苗自114年10月1日開打至115年6月7日止，已累計接種172萬536劑，其中65歲以上長者接種約103萬劑，第1劑接種率20.96%。另外，自今年4月7日起開放65歲以上長者、55至64歲原住民及免疫不全者增接第2劑疫苗，截至6月7日已接種2萬7830劑。

疾管署呼籲，滿6個月以上且尚未接種本季新冠疫苗的民眾，尤其長者及慢性病患者，應儘速完成接種。若屬重症高風險族群，出現疑似症狀後應及早就醫，由醫師評估是否使用公費抗病毒藥物，以降低重症及死亡風險。

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