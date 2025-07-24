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健康網》避失智風險有秘招？ 醫揭規律運動是保腦「黃金法則」

2025/07/24 12:41

健康網》避失智風險有秘招？ 醫揭規律運動是保腦「黃金法則」

很多人擔心會罹患失智症，張家銘建議，藉由穩定運動習慣，例如，騎腳踏車、慢跑、快走等，可幫助大腦自我修復，減少大腦垃圾，更有助拉回記憶力；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣截至去年已有37萬名失智症患者，其中年輕型（65歲以前）患者已超過1萬人，人人聞失智症而色變。即使目前可以有藥打針，清除失智症患者的類澱粉蛋白，然而台北榮總遺傳優生科主任張家銘仍建議一般人，藉著穩定運動習慣，例如，快走、慢跑、騎腳踏車等，幫助大腦自我修復，減少大腦垃圾，更有助拉回記憶力。

台灣失智症協會已經推出更新版的「失智症10大警訊」，不只記憶力變差，時空混淆，乃至視力、聽覺出現困難以及在家中迷路等，若有多個徵兆同時出現，應提高警覺，及早檢查、診斷與治療。

張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」發文分享，阿茲海默症病人不只是記憶力差，白天精神過頭，晚上又睡不好，一晚起來3、4次，主要因視交叉上核（suprachiasmatic nucleus, SCN）是大腦負責控制白天該清醒、晚上該入睡的重要開關。一旦它亂了，腦袋就會跟著越來越亂，甚至加速失智惡化。

失智不是只靠藥 穩定運動能修復大腦

張家銘引述2025年期刊《Alzheimer’s & Dementia》發表一篇研究指出，這個研究找來患阿茲海默症小鼠，讓牠們每天跑輪子（voluntary wheel running, VWR），跑了2個月，從小鼠身上證明，動起來後，腦袋中的壞東西會減少。

他進一步說明，這些阿茲海默症小鼠，原本腦袋裡堆滿了磷酸化tau蛋白（p-tau231），這是讓神經細胞一步步走向死亡的「垃圾」。經過穩定運動後，這些垃圾減少35%。不只這樣，負責穩定腦袋神經訊號的GABA神經元，原本活性也掉下來，運動後讓VGAT活性提升38.7%，軸突蛋白提升74.5%。這些數字代表著，神經細胞從原本萎縮、退化，慢慢有了活力。

張家銘表示，從這項研究發現，讓所有人都怕的類澱粉蛋白（Aβ斑塊），可以藉著運動有效降低海馬體，少了60.4%，皮質少了57%。換言之，穩定運動能讓大腦自己清掉造成失智的毒素。同時，這些做運動的小鼠，大腦垃圾少了以後，睡眠也整個變好。原本白天亂跑、晚上睡不著的行為，變得穩定。快速眼動睡眠（REM）和非快速眼動睡眠（NREM）幾乎翻倍，睡眠碎片化大幅減少。研究看到的是，睡好以後讓記憶力也跟著提高。

張家銘總結出這篇研究的結論，雖然這項發現是小鼠的研究，卻提供民眾清楚的方向，藉由穩定運動，不只維護身體健康，更能保護大腦。尤其運動能減少失智2大核心病變：tau蛋白與類澱粉蛋白堆積，還能改善睡眠、修復神經，拉回記憶力。

他給一般人的建議是，運動不用跑多快，不用跑多累，而是穩定、規律。每週150分鐘的中等強度運動，快走、慢跑、騎腳踏車、游泳，這些簡單又實際的選擇，就能讓腦袋維持清楚有力，不被病變帶著走。

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