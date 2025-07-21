重症醫高國晉逝》醫護過勞？ 身心科醫：心累了=大腦過勞

中華民國重症醫學會理事長、林口長庚醫院胸腔內科系呼吸道疾病科主治醫師高國晉不幸猝死。（取自長庚大學）

〔健康頻道／綜合報導〕醫護人員長期工作超時、超量，過勞話題再起，衛福部桃園醫院一般外科主任周佳正生前每日睡眠不到4小時，在高強度工作壓力下，可以想見醫師的身心俱疲。高雄市立大同醫院身心科醫師王紹丞提出呼籲，當有「心好累」之感，並不是自己想太多，而是大腦真的在過勞。

中華民國重症醫學會理事長、林口長庚醫院胸腔內科系呼吸道疾病科主治醫師高國晉今年59歲，在林口辦公室被發現昏厥倒地，當時已無心跳、血壓。今（2025）年初台北榮總醫院胸腔部呼吸治療科主任柯信國僅53歲參加完忘年會後，醉倒在家門口前猝死。醫界相繼失去多位名醫，令人不勝唏噓！

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根據臉書專頁「探索大腦的會談地圖」，在新英格蘭醫學期刊《NEJM》刊登一則評論，探討醫師的過勞與憂鬱。美國醫師過勞問題日益受到重視，2022年探討醫師過勞的學術論文指出，近幾年過勞情況是20年前的10倍，這種過勞可用「身心俱疲」來形容。

不單是醫界過勞，如今職場上不少病患向王紹丞求救，心累怎麼辦？王紹丞說，「別急著回到從前的自己，因為那個版本早就撐不住才會當機。」要把生活升級：把過勞的日子打補丁、把讓自己窒息的人際事務打包封存。他叮嚀，「別怕重新設定，你不是壞掉了，只是需要重新設定成『更適合活下去』的版本。也放心，『更新』不會刪除你最重要的那部分。」

但對於心累成常態、累積很久的人，王紹丞直言，慢性化後的確比較難。他指出，根據當代生物學《Current Biology》期刊研究發現，長時間用腦會讓大腦中「麩胺酸」（glutamate）累積過多，引發認知疲勞，讓人衝動、難專注、判斷變鈍。所以當什麼都不想做、連小事都卡關，那不是發懶帶過，而是大腦在告訴你該休息了。不過，多數人都忽略要休息的警鐘，總是想著再「撐一下」就過去。王紹丞說，經專業治療可以增進休息的效率，但好好休息才是真正的解方。

此外，王紹丞指出，大腦的休息和一般的休息不太一樣，有些人雖然身體休息了，但腦袋還是不斷地思考。在健康狀況下，大腦是會自行休息，另外，運動則是一種維持健康的方法，可在睡前進行小小儀式，讓身心靈放鬆，也比較易入眠。

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