健康網》師大密集抽血惹議 學者：恐傷免疫、導致貧血與代謝失衡

近日引起爭議的「師大密集抽血研究案」，一項要求學生連續14天、每天抽血三次的研究設計，引發外界質疑；圖為台師大女足球員學生簡奇陞。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日引發爭議的「師大密集抽血研究案」，一項要求學生連續14天、每天抽血三次的研究設計，引發外界質疑是否符合人體試驗倫理與健康安全標準。營養學者洪泰雄在臉書粉專分享，鐵質流失、免疫負擔、營養耗損與心理壓力等角度指出，過度頻繁的抽血行為恐對學生身體與心理造成實質損傷，尤其缺乏充分的醫療與營養支持下，可能導致貧血、免疫力下降、情緒不穩與代謝紊亂。

洪泰雄從4個角度分析密集抽血造成的影響：

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從鐵質與血紅素角度分析：

每次抽血都會帶走一定量的紅血球與血紅素，連續抽血可能導致體內鐵質流失、貧血風險增加，尤其是原本就有鐵質攝取不足或月經中的女性學生，更容易出現頭暈、疲倦、臉色蒼白等症狀。

從免疫與修復機制來看

抽血是對身體的輕微侵入性操作，會啟動局部發炎反應與修復系統；頻繁抽血會讓免疫系統疲勞，甚至影響傷口癒合與抵抗力，讓身體更容易感冒或出現慢性疲勞。

從營養代謝層面評估

抽血後，人體需要耗費蛋白質與微量營養素（如維生素C、鋅）來修補血管與合成新血細胞；若飲食不足或壓力大，長期下來會造成營養流失、身體代謝紊亂。

從心理壓力與生活品質角度

每天3次抽血干擾日常作息，會造成心理壓力、恐懼與焦慮，甚至影響睡眠與學習效率。這種壓力本身也會破壞腸道菌相與消化功能，進一步影響健康。

學者指出，每天3次抽血干擾日常作息，會造成心理壓力、恐懼與焦慮，甚至影響睡眠與學習效率。（圖取自freepik）

洪泰雄表示，作為營養學者與教育者，應該強烈主張3立場：

1.所有人體研究應該遵循倫理審查原則，以保護學生健康為前提。

2.若必須抽血，也應控制頻率與總量，確保補充營養與水分。

3.學生應有完整知情權利與退出機會，並應提供充分的營養補給與醫療支持。

目前沒有找到直接符合「每天抽血三次、連續14天」這類密集抽血研究的具體文獻。

不過，根據現有營養學與臨床實務的理論，從以下3個方向建構一個有科學依據、可引用的觀點：

鐵質流失與貧血風險：根據《美國紅十字會》資料，每次抽血（約500 ml）會流失約200-250毫克的鐵。即使是小量抽血，只要次數頻繁，也會累積性地耗損紅血球與鐵質，可能導致：缺鐵性貧血、慢性疲勞與運動耐力下降。

頻繁抽血對免疫與修復的影響：多次抽血造成局部組織損傷，身體需啟動局部發炎反應來修補，這會持續耗損蛋白質、鋅、維生素C等營養素。若修復與營養補給不及時，可能削弱免疫力，影響抵抗病原能力。（雖非針對抽血，但說明免疫與營養之間密切關係）

學者提到，多次抽血造成局部組織損傷，身體需啟動局部發炎反應來修補，這會持續耗損蛋白質、鋅、維生素C等營養素。（圖取自freepik）

心理與生活層面的壓力：連續抽血對學生造成的焦慮、恐懼與生理壓力反應會影響食慾、睡眠、腸胃與荷爾蒙分泌。高壓環境會導致皮質醇升高、胰島素阻抗、情緒波動。

洪泰雄補充，倫理學觀點，根據《赫爾辛基宣言》與多數 IRB（人體試驗倫理審查）規範：「研究設計不得對受試者造成不必要的身體傷害或心理壓力，應採用最少侵入性且風險最低的方法。」頻繁抽血應符合：是否有等效替代方法（如唾液、尿液）、是否明確說明抽血風險與提供充足營養補充與醫療資源。

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