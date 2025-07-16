健康網》醫師提醒「領藥10不」：別在櫃檯敲健保卡

陳志金淺談領藥時的10不，呼籲病患體貼藥師，珍惜醫療資源。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家多少有需要在醫院內就醫、領藥的經驗，對吧？奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金在粉絲專頁上談到探病與就醫的「10不」，呼籲大家珍惜醫療支援，疼惜醫護人員。近日陳志金針對在醫院內領藥，同在粉絲專頁「Icu醫生陳志金」提出10項細節，呼籲大眾要有耐心，且不要對藥師發脾氣，對解決問題於事無補。另外有藥師強調，「不要在櫃檯敲健保卡」。

1.不要沒繳費，就來領藥：各醫院都沒有先領藥，再付錢的服務。請先繳費，再領藥。不要吵說「為什麼領藥窗口不能繳費？」，因為藥師只會數藥，不會數鈔票！

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另外，領藥不是排到「現做的」，而是「批次做好」再叫號、再排隊。例如：現在燈號是3030號，做好20個以後，燈號就會跳3050號，那麼3032至3050號的民眾才需要去排隊。過號的，就隨時可以排入隊伍等候。

2.不要催：要趕火車、要趕公車、要趕飛機？有事要趕的人，不是只有你一個！還有人要趕回去餵小孩、趕回家煮飯、趕回家倒垃圾、還有要趕回家上廁所的！耐心等候吧。

3.不要排錯隊：單雙號有分流，不要排錯窗口，再來吵，為什麼輪到你不能領？因為你的藥在另一「籃」！也不要插隊 ！藥師沒時間出來管理秩序和調解紛爭！

4.號碼沒到，不要排隊：藥師調劑是批次的，一批做好了，號碼跳出來，如果比你的「大」，再去排隊就可以！太早排隊，就是「佔著茅坑不拉屎」，影響人家領藥，因為即使排到你，你也無藥可領！

5.不要問藥師「我的號碼到了嗎？」：請看燈號再排隊！藥師的工作攸關用藥安全，沒辦法分心幫你查！

6.不要讓藥師分心：請讓藥師專心幫你核對身分、核對藥物，為了你的用藥安全，這個很重要！不要用健保卡「輕敲」桌面，這個聲音容易讓人抓狂。記得自己的名字和出生年月日。

7.領藥不要講電話：因為藥師需要跟你核對身份，和教導用藥！請先把你的電話講完再排隊！

8.不要忘記當面清點藥物：就跟你去銀行櫃檯領錢一樣，清點沒問題後再離開，這樣可以確保正確的藥物交付，也不會因為發生爭議，而必須花時間調閱監視器，證明彼此的清白。

9.不要請藥師幫你加個藥：要加什麼藥，去跟醫師談，藥師依醫囑調劑藥物，不能幫你多加藥！也不要一直問藥師，為什麼哪個藥沒有開？如果有疑慮，請去和醫師討論。

10.不要對藥師大小聲：我知道你從在停車場等車位、等電梯、等看診、等繳費、到了藥師這個「最後一關」，已經等待到一個臨界點，但是，為了你的用藥安全，請不要對藥師大小聲！

最後陳志金提醒，不要打開「暫停受理」的窗口。不要好奇，裡面真的不會有人！如果有的話，小心你會被嚇到！

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