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健康 > 杏林動態

健康網》醫列「門診10不」行為 過號敲門最NG

2025/07/07 13:32

醫列「門診10不」，藉此提醒民眾，就醫時能不要做這些行為，不只讓醫病關係和諧，也能讓醫師能判斷正確；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫列「門診10不」，藉此提醒民眾，就醫時能不要做這些行為，不只讓醫病關係和諧，也能讓醫師能判斷正確；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾到醫院看病，一旦碰到過號，常會敲門或推門問「什麼時候輪到我？」這些行為有可能會影響醫師看病的效率。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金貼心為病患列出看病「10大NG行為」，不要敲門、不要探頭進來看、不要使用手機被列為排名前3名的NG行為。

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文指出「門診10不」，藉此提醒民眾，就醫時能不要做這些行為，不只讓醫病關係和諧，也能讓醫師能判斷正確，不浪費彼此的時間。以下是門診10不做的行為：

1不要敲門

過號了、要加號，出去之後才想到忘了說的，一律請等到護理師開門的時候再跟她說，也不要敲門問「什麼時候輪到我？」、「我拿藥而已沒有要看診，可以幫我跟醫生說一下嗎？」、「我趕時間，可以讓我先看嗎？」

陳志金表示，「你的時間是時間，別人的時間就不是嗎？」換成你自己在裡面的時候，你也不希望這樣被干擾看診的。尤其，千萬不要打電話進診間詢問:「現在看到幾號？」看診號碼可以上網，或用App查，以免打斷醫師看診。

2不要探頭進來看

陳志金說「裡面坐著的，跟你一樣是地球人，沒有3頭6臂，」不要太好奇。

3不要使用手機，請關靜音

有病人手機響了半天，病人不打算接卻讓電話聲一響不停。這位造成醫師與病人的對話一直被打斷，因此先關靜音。

還有年輕人低著頭走進來，眼睛和手一刻也沒離開過手機。跟他講話的時候，眼睛還會偷瞄手機，陳志金說「下次應該要先託管手機，才能進來看診。」

4不要對詢問不耐煩

詢問病人姓名、出生年月日是要核對身分，不要不耐煩！那是為了你的安全、為你好！聽錯名字進來的、同名同姓的，經常有。

5不要偷偷錄音、錄影

讓醫師把心思花在替你解決問題上，而不是花在提防你。如果真的有需要錄，請先告知，互相尊重、信任很重要。

6不要對自己的身體這麼陌生

每個問題都要想好久？跟他這麼不熟？請事先整理自己的症狀、發生經過、誘因、程度、頻率、對於身體的影響及改變，如果怕忘記，可以先寫在紙條上。

7不要隱瞞之前的就醫或報告

有之前在其他地方的報告就先拿出來，不要來「考」醫師，開誠布公，才是對自己最有利的。

8不要用你在網路看到的、聽朋友/親戚/鄰居說的，來和醫師「爭辯」

他們又不幫你看病、也不用為你負責。

9不要叫醫生「順便」幫你開和他專科不相關的藥和檢查

買薑還「順便」討幾根葱的事，菜市場都不一定可以了。

10不要覺得「怎麼別人怎麼看這麼久，輪到我的時候，怎麼看這麼快？」

那是「時間相對論」，就像自己逛街血拼和等別人逛街一樣，立場不同，對時間的感受也是不同的。在門外希望裡面看快一點，在門內就希望看慢一點！其實，看得快表示你表達能力好、理解力好、病情不嚴重，問題才可以很快獲得解決，應該要慶幸，不要覺得自己看的時間短就是吃虧。

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