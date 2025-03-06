健康網》探病「10大NG行為」送花入列 醫：恐有感染風險

醫師提到，探病送水果、禮盒、營養品都可以，就是不要送花，抵抗力差者容易黴菌感染；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕探病本是一種美德，但用錯方法關心，反而會增加醫護負擔或患者困擾。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文彙整探病10大NG行為，其中提到，探病送水果、禮盒、營養品都可以，就是不要送花，抵抗力差者容易黴菌感染。

1.不要說沒幫助、又會引起病人或家屬愧疚的話：「怎麼會這樣？前陣子看他還好好的！」、「怎樣拖這麼久才治療？」、「怎麼你們都沒發現？」、「怎麼這麼不小心？」、「怎麼瘦成這樣？氣色這麼差」，也不要問病情，你不知道對方到底講了多少遍，尊重他人隱私。

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2.不要送花：探病要送什麼禮？水果、禮盒、營養品都可以，但是，不要送花（抵抗力差的人容易有黴菌感染）送禮很難送到心坎裏，最好就是送錢讓對方自由運用。

3.不分享自己治病經驗：沒有人有心情聽你講。而且，你以為可以和別人相提並論的「大病」，通常都只是芝麻綠豆的小病。

4.不要請人家看傷口：給你看了傷口又不會變小。紗布拆拆貼貼的，徒增別人的困擾。

5.不要要求合照：不要為了滿足自己打卡宣揚愛心的虛榮心，而把別人的病容公開。

6.不亂介紹偏方、名醫等：也不要建議如保健食品、宮廟神明、吃什麼、做什麼運動。

7.不要亂找人關切：不要說自己認識什麼民代、院長、主任，可以來關照一下！這些都不需要。

8.不要逗留過久、呼朋引伴：病房不是開派對的地方，會引響患者休息。

9.不要亂按紅鈴：切勿為了表現自己的關心而「按紅鈴」，叫護理師過來看一下點滴為什麼滴這麼慢。

10.關心患者未必要親臨現場：最好就是傳一句問候的話、線上轉帳包個紅包就好，人不到，真的沒關係。

醫師說，關心患者未必都要親臨現場，有時候傳一句問候的話、線上轉帳包個紅包也可以；圖為情境照。（圖取自freepik）

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