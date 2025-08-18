胃癌移轉+黃斑部病變 中醫輔治穩腫瘤、保視力

▲中醫整合治療助攻癌症與視力保健用中藥。（照片提供／廖唯宇）

文／廖唯宇

中醫在癌症輔助治療的領域，已有許多研究與臨床經驗證實其具有實質療效。病人在接受標準西醫治療的同時，若能搭配服用中藥或針灸選穴等方式，不僅可抑制腫瘤生長，更能有效緩解放化療所帶來的不適反應。

臨床上，曾有1名70歲罹患胃癌的女病患，在接受手術治療後的追蹤檢查發現胰臟及淋巴疑似有轉移，開始服用口服化療藥物。同時有黃斑部病變困擾，一眼幾近失明，另一眼也逐漸退化，需定期眼內注射藥物。

請繼續往下閱讀...

中藥、針灸調理2年病灶減小

在接受中醫中藥與針灸調理2年後，追蹤影像發現病灶逐漸減小，也取消重大傷病卡，黃斑部病變情形穩定，不再需眼內注射治療，生活品質大幅改善。

中醫認為，胃癌的成因與「脾虛」密切相關，體內濕濁、痰瘀、熱毒等病理物質因此滯留，隨著年齡增長及生活作息不佳，正氣逐漸衰退，進而形成「痰瘀毒互結」的病理狀態，導致腫瘤產生。

中西醫併治 提升康復機會

中醫治療強調補益脾氣、健運中焦，搭配化痰解毒、軟堅散結的中藥，例如白朮、黃耆、半夏、半枝蓮等，有助改善腸胃吸收與代謝機能。此外，多數癌症病人常伴隨焦慮緊張、情緒抑鬱等肝鬱體質，治療時，也會加入疏肝解鬱、調節自律神經的藥材如柴胡、百合、白芍等，以促進情緒穩定、提升整體抗病能力，打造癌細胞不易滋生的體內環境。

至於黃斑部病變多與「肝腎虧虛」、「氣血不足」有關，現代醫學則指出，與老化、遺傳、環境與化療藥物等因素相關。病人雖接受眼內注射治療，仍反覆出現新生血管、視力惡化。因此結合枸杞、菊花、當歸等養肝明目中藥，並輔以針灸調節情緒、改善眼部循環。經一段時間後，新生血管未再發生，視力穩定不退，病情獲得良好控制。

中醫在癌症與眼科慢性疾病的治療上，提供整體性體質調理、減緩疾病惡化與提升生活品質的重要角色。建議病友可諮詢合格中醫師，尋求個別化的整合治療方案，與西醫治療互補並進，共同提升康復機會與生活品質。

（作者為恩主公醫院中醫部內婦兒科主任）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法