頸動脈阻塞 花東地區缺血性腦中風比例高

〔記者王錦義／花蓮報導〕腦中風分為「缺血性」和「出血性」，花東地區的缺血性腦中風高達75%，其中死亡率高達20.9%，其中「頸動脈阻塞」是最大的徵兆，花蓮慈院一般神經科主任趙俊明指出，每6個人就有1個人會罹患腦中風，而台灣自2016年起，腦血管疾病就蟬聯10大死因前5名。其中腦血管疾病牽連相當多，10大死因中的心臟、高血壓疾病、糖尿病、腎臟病變、糖尿病都與腦血管疾病息息相關，因此預防腦中風格外重要。

趙俊明說，腦中風「頸動脈阻塞」是最大的徵兆，被診斷有頸動脈硬化的病人，通常有60％至70％的比例，在全身其他地方包括肢體、心血管的血管都可能有硬化或阻塞的情況。若要確認是否有頸動脈阻塞或狹窄，可以頸動脈超音波檢查，若有需要醫師可以進行血管攝影進一步檢查。

趙俊明說，血管是否健康，低密度膽固醇（LDL-C）是一個很重要的指標，低密度膽固醇越高，心血管越容易有粥狀硬化、斑塊、阻塞，而華人、日、韓更有高比例的腦中風體質，低密度膽固醇也會引起高血壓、糖尿病、脂肪肝和慢性腎臟病等等。根據美國腦中風學會提出的最新標準，LDL-C最好維持在100毫升血液中的低密度膽固醇在55毫克以下。

趙俊明指出，維持低密度膽固醇是達成心血管健康重要的關鍵，當然包括種族的體質、家族史等不可改變，但後天的因素，包括控制血壓、定期檢查、健康飲食和規律運動，如有處方規律服用藥物，都是人為可以控制的。並提醒維持每周至少150分鐘中等強度固定的運動，是對健康最好的養護與投資。

