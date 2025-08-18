健康網》高溫警報防中暑 醫提醒：喝足水、保持腦袋「涼」快

未來一週各地持續炎熱、高溫，胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，極端高溫不僅要防中暑，更要小心影響腦部，最好從保持腦袋「涼」快、多喝水等方式防中暑。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣持續炎熱、高溫，新北五股甚至出現38度高溫，根據中央氣象署指出，未來一週各地氣溫大致落在31至35度，民眾仍要提防中暑危機。胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，極端高溫帶來的不僅中暑，更影響腦部甚鉅，4類族群要特別小心，包括老年人、幼童、有三高與心臟病病史者、長時間在戶外或密閉空間工作者。

根據中央氣象署指出，8月17日在新北五股衝上38度高溫，彰化埔心也達到37.2，接下來一週北部高溫將落在34至35度，中南部約33至35度，東半部則為31至32度，降雨較明顯時，局部氣溫可降低約1至2度。

黃軒曾在部落格談到，近年不少研究指出，極端高溫帶來的不僅中暑，更影響腦部甚鉅：除了注意力渙散、情緒失控，更可能加劇未來阿茲海默症發生風險。因為在炎熱天氣下，大腦是最怕熱的器官之一。

研究指出，高溫會影響腦部的血流分佈與神經傳導，導致注意力、記憶力與判斷力下降。特別是當身體無法有效散熱時，核心體溫上升將進一步擾亂中樞神經系統，產生所謂的「熱性譫妄」（heat delirium）與認知混亂。還有研究顯示，持續熱暴露可能與「阿茲海默症」的風險上升有關，推測與熱引發的慢性神經發炎與腦部血管損傷有關。

誰最容易「被熱傷腦」？他提醒4類族群要特別小心，包括老年人（腦血流調節能力下降）；幼童（體溫調節系統未發展完全）；有高血壓、糖尿病、心臟病病史者；長時間在戶外或密閉空間工作者，這些族群對熱的耐受性較低，更容易出現神智不清、語無倫次、甚至意識喪失等危險症狀。

針對預防高溫危害，他提出5項建議：

1.保持腦袋「涼」快：穿透氣衣物、使用冷毛巾敷頸後與額頭，能幫助大腦散熱。

2.多喝水，少喝酒：酒精會擴張血管、增加脫水風險，反而讓熱更容易傷身。

3.定時進室內避暑：每小時至少找機會進冷氣房休息10–15分鐘。

4.避免高溫時段活動：尤其是上午11點到下午3點，是最危險的熱時段。

5.注意身體異狀：若出現頭痛、暈眩、講話怪怪的情況，立刻降溫就醫！

此外，氣溫飆高，流汗又悶熱，飲水充足很重要！衛福部國健署曾在臉書專頁「食在好健康」發文分享，成人每日建議飲用8-10杯白開水（240 毫升/杯），以白開水為主。喝水的好處不只清涼消暑，更能維持恆定體溫預防中暑。

國健署表示，喝水4要訣，起床一杯水、定時配杯水、外出要帶水、可依照個人口味製作無加糖提味水，高溫環境時要多補充水分，不要等到口渴才喝。

國健署分享喝開水4要訣：

●起床一杯水：起床後分次慢慢喝1杯300-500毫升的溫開水，促進腸胃蠕動。

●定時配杯水：忙碌充實生活的你可能常常忘記喝水這件事，建議要特別定時提醒自己停下手邊的工作，喝口白開水補充水分，應避免含糖飲料，以防攝取過多熱量。

●外出要帶水：自備水壺，隨時補充水分。

●製作提味水：增加檸檬片或新鮮水果切片，或加入茶葉泡製冷泡茶，增加飲水趣味。

