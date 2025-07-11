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健康網》風災後1週 飲食、環境傳染病要慎防

2025/07/11 11:27

新竹市衛生局提醒風災後，應積極清潔環境。（圖取自freepik）

新竹市衛生局提醒風災後，應積極清潔環境。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕丹娜絲颱風重創中南部，中央災害應變中心說明，全國災情共8040件，台南市與嘉義縣佔了約75%。嘉南地區受創嚴峻，嘉義縣市與台南市需積極災後復原。另外，各地都有可能發生類鼻疽、登革熱或是環境傳染病的風險，且因食物保存不容易，恐增加腸胃道疾病風險。新竹市衛生局表示，雨後1週容易引發飲食與環境的衛生傳染病，因此需要勤加洗手，接觸污水須穿雨鞋、戴手套。

新竹市衛生局在粉專說明，大雨過後的一週最容易引發「飲食和環境」衛生傳染病，生活大小事中應注意食物的新鮮度、要小心清掃的安全性、要正確泡製消毒用的漂白水，傳染病免上身。新竹市衛生局呼籲：

●勤洗手、注意個人衛生

●餐飲以熟食為優先選擇

●在經水患傳染的環境中隔絕傷口

●和污水接觸、清潔環境時請穿雨鞋、戴手套

新竹市衛生局強調三點：泡過水與解凍過久的食物請勿食用，飲用水應徹底煮沸或使用包裝水，如廁後、接觸食物需正確洗手。

同時要小心，清潔打掃需戴手套、穿雨鞋，積極清除室內外病媒蚊孳生源，並使用漂白水清潔廚具、家具、地板。最後說明漂白水稀釋比例：

●廚房餐具：200ppm（市售家用漂白水約40c.c.）浸泡30分鐘。

●室內消毒：500ppm（市售家用漂白水約100c.c.）充分洗刷。

●室外消毒：1000ppm（市售家用漂白水約200c.c.）打掃後再清潔。

衛生局提醒，用漂白水噴灑消毒時，應注意保護眼睛與皮膚。稀釋後的漂白水應在24小時內使用完畢，未使用部分應丟棄。

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