健康網》預防登革熱風災後1週是關鍵 清積水杜絕病媒蚊

風災過後1週要做好清潔工作，降雨後易產生積水容器，孳生病媒蚊，做好清潔工作是預防登革熱關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕丹娜絲颱風已遠離，卻仍帶來豪雨影響，導致部分地區積水或淹水，且近期有部分縣市傳出登革熱疫情。環境部與衛福部疾管署特別呼籲，風災後1週為登革熱防治關鍵期，降雨後易造成環境中產生積水容器，孳生病媒蚊，籲請民眾主動巡檢居家環境。同時，要留心飲食衛生及環境消毒，預防腸道傳染病。

丹娜絲颱風環境部環境管理署提醒，風災後1週是防治登革熱的關鍵時期，提醒民眾在雨後應儘速檢查住家內外及周圍環境，主動檢查居家周遭積水處，務必落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」的措施，清除積水容器等可能孳生病媒蚊的地方，降低傳染病感染風險。

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環境管理署指出，登革熱是由蚊子叮咬傳播病毒，颱風過後的間歇降雨易使住家環境出現積水容器，為病媒蚊提供孳⽣機會。若病媒蚊在積水中產卵，約1週後就能羽化為登革熱病毒傳播媒介，至2週左右恐使病媒蚊密度上升。

有關登革熱的疑似症狀，疾管署在官網表示，如有出現發燒、頭痛、腹瀉、噁心嘔吐、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷及通報。

注意飲食衛生及環境消毒 預防腸道傳染病

疾管署接著說，風災地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水澈底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用，如有不適症狀請儘速就醫。

預防疾病，請依「濕、搓、沖、捧、擦」步驟正確洗手，如果無法取得肥皂和清水時，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手；圖為情境照。（圖取自freepik）

疾管署提醒，限/停水地區務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水；恢復供水後，如發現給水有混濁、異色及異味時，請立即通報當地自來水事業單位處理。限/停水期間，如轉開水龍頭還有水，請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手，如果無法取得肥皂和清水時，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手。

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