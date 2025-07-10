自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》預防登革熱風災後1週是關鍵 清積水杜絕病媒蚊

2025/07/10 12:32

風災過後1週要做好清潔工作，降雨後易產生積水容器，孳生病媒蚊，做好清潔工作是預防登革熱關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

風災過後1週要做好清潔工作，降雨後易產生積水容器，孳生病媒蚊，做好清潔工作是預防登革熱關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕丹娜絲颱風已遠離，卻仍帶來豪雨影響，導致部分地區積水或淹水，且近期有部分縣市傳出登革熱疫情。環境部與衛福部疾管署特別呼籲，風災後1週為登革熱防治關鍵期，降雨後易造成環境中產生積水容器，孳生病媒蚊，籲請民眾主動巡檢居家環境。同時，要留心飲食衛生及環境消毒，預防腸道傳染病。

丹娜絲颱風環境部環境管理署提醒，風災後1週是防治登革熱的關鍵時期，提醒民眾在雨後應儘速檢查住家內外及周圍環境，主動檢查居家周遭積水處，務必落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」的措施，清除積水容器等可能孳生病媒蚊的地方，降低傳染病感染風險。

環境管理署指出，登革熱是由蚊子叮咬傳播病毒，颱風過後的間歇降雨易使住家環境出現積水容器，為病媒蚊提供孳⽣機會。若病媒蚊在積水中產卵，約1週後就能羽化為登革熱病毒傳播媒介，至2週左右恐使病媒蚊密度上升。

有關登革熱的疑似症狀，疾管署在官網表示，如有出現發燒、頭痛、腹瀉、噁心嘔吐、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷及通報。

注意飲食衛生及環境消毒 預防腸道傳染病

疾管署接著說，風災地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水澈底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用，如有不適症狀請儘速就醫。

預防疾病，請依「濕、搓、沖、捧、擦」步驟正確洗手，如果無法取得肥皂和清水時，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手；圖為情境照。（圖取自freepik）

預防疾病，請依「濕、搓、沖、捧、擦」步驟正確洗手，如果無法取得肥皂和清水時，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手；圖為情境照。（圖取自freepik）

疾管署提醒，限/停水地區務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水；恢復供水後，如發現給水有混濁、異色及異味時，請立即通報當地自來水事業單位處理。限/停水期間，如轉開水龍頭還有水，請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手，如果無法取得肥皂和清水時，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中