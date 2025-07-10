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健康 > 心理精神

健康網》土城2姊妹命案 心理師：家暴6警訊 若發生要警戒

2025/07/10 21:01

心理師提醒，若發現伴侶有高風險行為，應提高警覺。（圖取自freepik）

心理師提醒，若發現伴侶有高風險行為，應提高警覺。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新北市土城一名謝男因家暴遭保護令懲戒，然他竟砍殺妻子與小姨子致死。心理師張榮斌說明，若伴侶出現自憐與責他傾向、強烈控制慾、遷怒甚至於合理化暴力行為，便需要高度警覺，並且評估是否要繼續維持這段關係。最後他提出重點：「當一個人用暴力『解決』關係問題時，他已是罪犯而非家人。」

張榮斌在粉專「張榮斌心理師的運動處方箋」表示，若伴侶出現以下特徵，需高度警覺並重新評估關係，尤其當多項疊加時，風險劇增：

1. 長期自憐與責他傾向：將人生失敗歸咎他人（如抱怨前雇主不公、親友虧欠自己），對自身問題避而不談。

2. 強烈控制欲與嫉妒幻想：檢查手機行蹤、干涉社交、無證據指控出軌，甚至以「保護」之名隔離受害者親友。此行為反映深層不安，易在關係破裂時升級為報復性暴力。

3. 情緒轉移與遷怒模式：對外溫和恭順，卻對親密伴侶或弱者（如寵物、子女）爆發怒火。

4. 暴力合理化與工具化：宣稱「動手是被逼的」、「她先激怒我」，或推崇暴力是「解決問題的手段」；曾虐待動物、破壞物品者風險更高，這可能是「演練暴力」的前兆。

5. 表裡不一的雙面人格：對外營造「好爸爸」、「愛妻人設」（如謝男社群曬恩愛照），對內言語貶低、情感勒索。此類人擅長操弄外界觀感，使受害者求助時難以取信於人。

6. 保護令無效化行為：無視禁制令騷擾、跟蹤、威脅，甚至因「被制裁」而強化報復動機。

若對方曾對你勒頸、監禁、傷害性器官，或威脅同歸於盡，屬極端危險信號，需立即撤離。若你或周遭人正處類似關係，立即行動：

1. 撥打113保護專線，或私訊「家暴防治網」尋求安全撤離策略。

2. 對持續騷擾者，堅持刑事控告（強制罪、恐嚇罪），非僅聲請保護令。

3. 破除「家醜不外揚」迷思——隱忍不會換得改變，唯有系統性反制才能終結暴力循環。

最後張榮斌請大家記住：「當一個人用暴力『解決』關係問題時，他已是罪犯而非家人。」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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