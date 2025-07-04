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健康網》吃冰好壞？ 中西醫觀點一次看

2025/07/04 10:09

中醫認為，對於健康的人來說，喝冷水和溫水並沒有太大差別，如果不是由於潛在的營養缺乏、飲食失調或其他疾病引起的，每天吃冰喝冷水並不一定有害。（圖取自photo AC）

中醫認為，對於健康的人來說，喝冷水和溫水並沒有太大差別，如果不是由於潛在的營養缺乏、飲食失調或其他疾病引起的，每天吃冰喝冷水並不一定有害。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在台灣，傳統醫學文化深入日常保健的習慣，只會說「喝冰水不好」從沒提過「冰水如何影響健康」，彰濱秀傳醫院紀念醫院中醫部主治醫師邱伯恩說明，傳統醫學認為吃冰喝冷水即屬於「寒邪」，此外，美國有研究喝冷水後鼻涕會變稠、頭痛、日本則發現喝低溫的水胃部收縮次數會減少。但也有科學文獻證實，冷水能促進代謝、提升運動表現、支持減重、刺激警覺性。

中醫角度看冰水

邱伯恩在臉書專頁「中醫好邱-邱伯恩醫師」說明，傳統醫學認為「六邪」，也就是風、寒、暑、濕、燥、火六種外感病邪的統稱，這些元素會造成身體各式各樣的症狀，其中吃冰喝冷水即屬於「寒邪」：

●阻礙脾胃運作。

●降低氣的流動能力。

●增加體內濕氣積聚。

●進而影響整體消化與免疫系統。

邱伯恩指出，脾胃在傳統醫學中負責食物的運化與氣血的生化，當冷水進入體內，其寒性會導致腸胃功能紊亂。另外，傳統醫學經典《黃帝內經》中有言「不通則痛，通則不痛」，是指疼痛本質源於氣血不通，當寒氣侵入體內，會阻礙氣血運行，導致「氣滯血瘀」，進而引發月經疼痛與其他婦科問題。

西醫研究看吃冰危害

邱伯恩分享幾篇研究，從客觀的角度來討論吃冰飲冷對身體會造成問題。

●1978年美國胸腔科醫師學會發表在《CHEST》雜誌上發現，喝了冷水後鼻涕會變稠，並持續半個多小時。

●2001年另一項研究發現，7.6%的女性在喝了150毫升冰水後會出現頭痛。

●日本早稻田大學體育科學研究生院2020 年研究發現，飲用2°C的水10分鐘後，胃部收縮次數減少到每3分鐘約6次，而飲用60°C的水每3分鐘胃部收縮次數約為10次。

西醫研究看吃冰積極效果

●2003年，德國柏林洪堡大學的博施曼博士團隊發現，飲用22°C的水，比體溫水（37°C）產生額外30kJ的能量消耗。

●冷水對於運動者尤其重要，《運動科學與醫學雜誌》的研究也指出攝取16°C的涼水可有效控制運動中的核心體溫上升，保持運動員的耐力。

●冷水也有助於身體產生腎上腺素，讓人感覺警覺，而且不會產生含咖啡因的飲料帶來的副作用。

邱伯恩認為，對於健康的人來說，喝冷水和溫水並沒有太大差別，如果不是由於潛在的營養缺乏、飲食失調或其他疾病引起的，每天吃冰喝冷水並不一定有害，適度的吃冰飲冷可以維持身體水分、提高部分運動表現。

邱伯恩說，傳統醫學是研究如何平衡、哪些食物在不同時間對不同的器官發揮什麼作用，以延長健康、預防疾病為目標的經驗醫學。因此，建議如果想從傳統醫學的角度變得更健康，從今天開始「將冰飲換成室溫或溫水」即可。

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